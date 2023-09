La escena de Spiderman: Across The Spiderverse que se está haciendo viral por esta referencia a México

Spiderman: Across The Spiderverse sorprendió a sus fanáticos no solo por su extenso y arduo trabajo de animación, sino por todas las sorpresas que incluye dentro del universo del superhéroe arácnido. En esta ocasión, la cinta publicada en junio de este año y dirigida por Joaquim Dos Santos, Justin K. Thompson, Kemp Powers, cuenta con un guiño muy especial a la cultura mexicana.

Se trata de un frame o cuadro en la animación de la película en donde se hace una referencia muy pequeña a México en uno de los puntos más álgidos de la cinta.

Un usuario a través de TikTok, de nombre Robi Spider, publicó un video en donde se observa la escena de una persecución entre Miguel O’Hara y Miles Morales. Dicha sección nos muestra un recorrido a lo largo de una muy concurrida avenida principal, repleta de automóviles y camiones entre los que los personajes saltan y se balancean.

Es entonces que, gracias al buen ojo de los fanáticos, se reveló que en la escena en la que Miles Morales escala un tren futurista en movimiento rumbo a la Luna, se observa un señalamiento para una desviación rumbo a Metepec y Toluca, en el Estado de México, lo que convirtió a esta localidad en canon dentro del mismo universo de Spiderman.

Se cree que esta referencia dentro de Spiderman: Across The Spiderverse no fue muy fácil de percibir para todos los espectadores, debido a la velocidad de la escena y a los muchos elementos visuales que ocurren al mismo tiempo.

Algunos aseguran que el guiño al Estado de México en esta señalización vial para la escena de Spiderman: Across The Spiderverse podría concordar con la ascendencia mexicana del Miguel O’Hara, el Hombre Araña del universo 2099. De hecho, su traje está diseñado con base en un diseño del día de muerte, famosa y muy representativa celebración de la cultura nacional.

Sony Animation Pictures Referencia a Metepec y a Toluca, Estado de México en ‘Spiderman: Across The Spiderverse’

Referencia mexicana en el segundo 00:58

Spiderman: Across The Spiderverse es la segunda parte de una trilogía planeada por Sony Pictures Animation, que explora las aventuras de Miles Morales, el joven Spiderman de Brooklyn que descubrió que no era el único héroe con poderes arácnidos en el universo. La película retoma la historia donde la dejó la primera entrega, con Miles intentando equilibrar su vida personal y su rol como Spiderman, mientras se enfrenta a nuevos villanos y amenazas que pondrán en peligro su realidad y la de sus amigos.

La película también profundiza en la relación entre Miles y Gwen Stacy, la Spider-Woman de otra dimensión que se convirtió en una de sus aliadas más cercanas. Además, de la presencia de otros personajes del multiverso, como Spider-Man 2099, un héroe del futuro que viaja al pasado para reclutar a Miles para una misión crucial. También vemos el regreso de Peter B. Parker, el Spiderman veterano que fue mentor de Miles, y de otros personajes como Spider-Ham, Peni Parker y Spider-Man Noir.

