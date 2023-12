George Clooney jamás volvería a interpretar a Batman por esta razón

George Clooney es uno de los actores más reconocidos y respetados de Hollywood, pero también tiene un pasado que le persigue. Su papel como Batman en la película Batman & Robin de 1997, considerada por muchos como una de las peores adaptaciones del superhéroe. A pesar de que recientemente hizo un cameo como Bruce Wayne en la película The Flash, Clooney dejó claro que no tiene ninguna intención de volver a ponerse el traje del caballero oscuro.

En una entrevista con Entertainment Tonight, Clooney habló sobre su último trabajo como director, Los chicos del barco, una película basada en la historia real de un grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial que se embarcan en una misión para recuperar el arte robado por los nazis. Durante la conversación, el actor también fue cuestionado por su breve aparición en The Flash, el filme protagonizado por Ezra Miller que explora el multiverso de DC Comics y que cuenta con la participación de otros actores que han interpretado a Batman, como Ben Affleck y Michael Keaton.

Clooney bromeó sobre el hecho de que hubiera mucha demanda por su regreso como Batman, algo que él mismo ha criticado duramente en varias ocasiones.

Pensé que había tanto clamor para que volviera como Batman, como ya sabes. Había un clamor”, dijo Clooney con sarcasmo. “De hecho dije: '¿Dónde están mis pezones de goma? Y me dijeron: '¿Podemos hacerlo sin los pezones de goma? Y yo dije: ‘Bueno, en realidad no es mi Batman, ¿no?”.

Clooney se refería al polémico diseño del traje de Batman que lució en Batman & Robin, dirigida por Joel Schumacher, que incluía unos pezones prominentes que causaron el rechazo de muchos fans. La película fue un fracaso tanto de crítica como de taquilla, y supuso el final de la saga iniciada por Tim Burton en 1989. Clooney reconoció en varias ocasiones que se siente responsable del desastre y que se arrepiente de haber aceptado el papel.

“No creo que haya suficientes drogas en el mundo para que yo vuelva”, dijo Clooney sin rodeos cuando le preguntaron por la posibilidad de volver a interpretar a Batman. El actor explicó que solo aceptó hacer el cameo en The Flash porque le pareció divertido y porque le gusta el trabajo de Miller y del director Andy Muschietti. Sin embargo, dejó claro que no quiere volver a estar asociado con el personaje.

Clooney no es el único que ha renegado de su papel como Batman. En una entrevista con Variety en 2021, el actor dijo que Batman y Robin era tan mala que “destruyó” la franquicia de superhéroes. Añadió que se negaba a dejar que su mujer, la abogada y activista Amal Clooney, ni siquiera la viera porque es tan terrible, y añadió: “Hay ciertas películas que simplemente digo: ‘Quiero que mi mujer me tenga un poco de respeto’”.

Por otro lado, Los chicos del barco se estrena en cines el próximo 25 de diciembre de la mano de MGM y Amazon. Se trata de la séptima película dirigida por Clooney.

