El rumor que James Gunn desmiente sobre Batman: The Brave and the Bold

Desde hace tiempo hay varios rumores alrededor de la nueva película de Batman , cinta que sería dirigida por James Gunn y llevaría por título Batman: The Brave and the Bold. Ante la información que ha comenzado a circular en redes, el director de Superman: Legacy y encargado del nuevo universo de DC, ha decidió desmentir la información falsa que circula.

James Gunn informó en sus redes sociales que el guion de Superman: Legacy se encuentra en el 99%. El director señaló que siempre se encuentra haciendo cambios, pero ahora mismo la historia del nuevo superman se encuentra ya casi finalizada. Fue aquí que Gunn aprovechó para hablar sobre Batman: The Brave and the Bold, y aclarar los rumores que hay sobre la cinta.

El director habló sobre el supuesto elenco que ya se ha dado a conocer en redes sociales, además de comentar sobre el equipo encargado de escribir la historia. James Gunn fue directo ante toda la información que circula alrededor de la cinta y rompió ilusiones de los fanáticos.

James Gunn habla sobre Batman: The Brave and the Bold

La información de internet sobre Batman: The Brave and the Bold, señala que Jensen Ackles de Supernatural y The Boys, sería el próximo actor en portar el manto del hombre murciélago, mientras que veríamos a otros integrantes de la batifamilia como son: Robin interpretado por Javon Walton, Wolfgang Novogratz que daría vida a Nightwing, y Clancy Brown como Alfred.

Estos rumores emocionaron a gran parte del público en redes sociales, lamentablemente James Gunn que es el encargado del universo DC, ha desmentido todo esto y señaló que dichos rumores no tienen ningún fundamento sólido. Además, comentó que Batman: The Brave and the Bold aún no tiene un guion terminado, por lo que dicho en redes es algo falso.

La cinta tendría un equipo interesante, pues el director es Andy Muschietti de Flash, mientras que John Logan, conocido por su trabajo en Gladiator y Skyfall, es el encargado de escribir el guion.

Supuestamente la cinta contará la historia de un Batman que debe lidiar con los grandes villanos de Gotham, a la vez que entrena a su hijo Damian Wayen como el próximo Robin. Por ahora, esto debe ser tomado cómo rumor y esperar a que se de información real y confirmada por DC.

