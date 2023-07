Britney Spears es agredida por guardaespaldas de Victor Wembanyama

La cantante Britney Spears fue golpeada por el guardaespaldas de jugador de la NBA Victor Wembanyama en un restaurante en Las Vegas.

De acuerdo con los reportes, Britney Spears se encontraba cenando con su esposo Sam Asghari y dos amigos en el restaurante Catch, ubicado en el hotel Aria. La princesa del pop vio al jugador de la NBA Victor Wembanyama, y quiso tomarse una foto con él.

Sin embargo, al intentar acercarse al jugador uno de sus guardaespaldas golpeó a Britney Spears en la cara y la cantante cayó al suelo. Tras el hecho, el jefe de seguridad de Wembanyama se disculpó con Britney y aseguró que no la había reconocido.

Pese a que el guardaespaldas ofreció disculpas, la cantante Britney Spears habría presentado una denuncia por agresión. De acuerdo con el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas recibieron un informe policial sobre una agresión pero no se han emitido órdenes de arresto.

Las cámaras de vigilancia del lugar muestran como el guardaespaldas de Wembanyama empuja la mano de Britney Spears para alejarla provocando que ella se golpeara con su propia mano.

Britney Spears y Victor Wembanyama se pronuncian al respecto

Mediante su cuenta de Instagram , la cantante Britney Spears narró lo ocurrido y señaló que fue una situación embarazosa, traumática, cruel y desmoralizante. Incluso hizo referencia a que esa misma noche algunos fans se acercaron a ella y las personas encargadas de su seguridad no agredieorn a nadie.

Los fans se me acercan todo el tiempo, incluso esa noche se me acercaron unos 20 fans. Mi equipo de seguridad no le pegó a ninguno. La violencia física está pasando mucho en este mundo. A menudo a puerta cerrada. Estoy con todas las víctimas y mi corazón está con todos ustedes

Las experiencias traumáticas no son nuevas para mi y he tenido varias de ellas. No estaba preparada para lo que me pasó anoche. Reconocí a un atleta en el vestibulo del hotel mientras iba a cenar. Luego fui a un restaurante en un hotel diferente y lo volví a ver. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Fue muy fuerte, así que lo golpeé en el hombro para llamar su atención.

Soy consciente de la declaración donde mencionan que “lo agarré por detrás” pero simplemente lo golpeé en el hombro. Su guardaespaldas me pegó en la cara sin mirar hacia atrás frente a la multitud. Casi me derriba y provocó que mis gafas se me cayeran.

Todo el tiempo estoy rodeada de gente, De hehco, esa noche alrededor de 20 fans se me acercaron y mi equipo de seguridad no golpeó a ninguno de ellos. Esta historia es super vergonzosa; sin embargo, creo ue es importante compartir esta historia para que quede a la vista pública. La violencia física esta ocurriendo demasiado en este mundo. Muchas veces a puerta cerrada. ¡Estoy de pie con todas las v´citimas y mi corazón esta con ustedes! Todavía tengo que recibir una disculpa pública del jugador, su seguridad o su organización. Espero lo hagan.

Tampoco creo que esto sea un asunto de risa. Ver sonreir al jugador fue muy cruel. Aprecio las enormes cantidades de amor y de apoyo que estoy recibiendo en este momento. Gracias a la policía de Las Vegas y a los detectives por su apoyo.

Además, el esposo de Britney Spears tambien publicó en sus redes sociales que la cantante fue agredida y él la defendió.

Defender a cualquier mujer, especialmente a mi mujer, no es debatible. Considero que mi reacción responde a lo ocurrido

Por su parte, el jugador Victor Wembanyama comentó que cree que Britney Spears lo agarró de espaldas y por ello su guardaespaldas la empujó.

Esa persona me agarró por detrás, no en mi hombro, me agarró por detrás. Solo sé que la seguridad la empujó. No lo sé. No sé con cuánta fuerza, pero la seguridad la empujó

Aseguró que no sabía que se trataba de Britney Spears. Además, su equipo de seguridad le aconsejó que no se detuviera ante nadie al entrar al restaurante.

¿Quién es Victor Wembanyama?

Victor Wembanyama es un joven francés de 19 años quien se convirtió en la nueva estrella de basquetbol.

Incluso LeBron James lo calificó de extraterrestre y un talento generacional. Mientras que Stephen Curry comntó que Victor es un jugador sólido y es genial verlo.

Antes de que llegara a la NBA , a Victor Wembanyama lo compararon con Kevin Durant, Kristaps Porzingis o Lauri Markkanen.

