Britney Spears revela la razón de su divorcio de Sam Asghari

Una vez más, la vida de la ‘princesa del pop’, Britney Spears se encuentra en la mira de todo el mundo, pues hace un par de días comenzó a circular la noticia de que ella y su esposo, el bailarín Sam Asghari, decidieron divorciarse tras tener tan sólo un año y dos meses de matrimonio, y aunque en ese momento no se revelaron las verdaderas razones que los llevaron a esa decisión, ahora la cantante ha salido a romper el silencio y esto fue lo que dijo.

Recordemos que la vida de la estrella ha estado marcada por los excesos y los escándalos que la llevaron a mantenerse bajo la tutela de su padre a lo largo de 13 años, lo que provocó el movimiento ‘Free Britney’, por lo que en 2021 fue declarada completamente autónoma de su vida y dinero, y tan sólo un año más tarde quiso contraer matrimonio con Asghari, con quien ya tenía seis años saliendo y se veían más enamorados que nunca.

Lo que sí es un hecho es que desde que el juez le regresó la libertad a la cantante, los fans han mostrado su preocupación en múltiples ocasiones, pues hasta se dijo que la mujer que aparece en su cuenta de Instagram an no es la verdadera intérprete de ‘Baby one more time’, pues se ha especulado que son videos editados para seguir explotando la imagen de la cantante, ya que aparentemente se ha llegado a la conclusión de que la real podría estar muerta.

Cabe mencionar que ha sido ella misma ha tenido que salir a desmentir dichas versiones en donde mucho se señalaba a su esposo de mantenerla sometida y aislada del mundo, y ahora que se ha dado a conocer la noticia de su separación la exnovia de Justin Timberlake ha compartido lo que podrían ser los verdaderos motivos por los que ha apostado por el divorcio a tan sólo un año de darse el ‘Si, acepto’.

Fue a través de su cuenta de Instagram en donde la rubia de 41 años de edad lanzó un comunicado en el que ha dejado la puerta entreabierta en torno a lo que podrían ser los motivos por los que su matrimonio ha durado tan solo 14 meses, y es que los fans han traducido sus palabras en que podría haber sido víctima de violencia doméstica, o por lo menos fue lo que dio a entender:

“Como todo el mundo sabe, Sam y yo ya no estamos juntos. Seis años de relación es mucho tiempo y aún estoy un poco sorprendida… No estoy aquí para explicar los motivos de nuestra separación, porque, honestamente, no es asunto de nadie, pero no podía soportar más tanto dolor… Mi Instagram puede parecer perfecto, pero está lejos de la realidad y creo que todos lo sabemos. ¡Me encantaría mostrar mis emociones sobre cómo me siento realmente, pero por alguna razón siempre he tenido que ocultar mis debilidades”, fueron las palabras de la cantante.

Exesposo de Britney Spears pide el divorcio porque ¿ella lo violentaba?

Poco después de que la ‘Princesa del pop’ confirmara el fin de su matrimonio, el bailarín también ha querido dar su versión de los hechos, pues a través de las redes han comenzado a circular unas imágenes de Sam en donde se deja ver con algunos moretones en el cuerpo, por lo que algunos internautas han asegurado que era ella la que podría haber ejercido violencia doméstica en su contra.

Cabe mencionar que además, se ha especulado que también la mejor amiga de Paris Hilton, podría haberle sido infiel a su esposo, razones por las que ha sido el mismo Asghari quien ha solicitado el divorcio, y esto fue lo que dijo a través de las redes sociales:

“Después de 6 años y compromiso el uno con el otro, mi esposa y yo hemos decidido terminar nuestro viaje juntos. Nos aferraremos al amor y al respeto que nos tenemos y le deseo lo mejor siempre. Mierdas pasan. Pedir privacidad es ridículo, así que les pediré, incluyendo a los medios, que sean amables y sensatos”, escribió en su perfil de Instagram.

