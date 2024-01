Kings of Leon se suma al cartel del Vive Latino 2024 en lugar de Paramore

El festival Vive Latino , uno de los eventos musicales más importantes de Iberoamérica, sufrió un cambio de última hora en su programación para la edición 2024. La banda estadounidense Paramore, que estaba anunciada como uno de los platos fuertes del domingo 17 de marzo, canceló su participación en el festival, así como en otros eventos en festival Estéreo Picnic de Colombia y en Lollapalooza Brasil, por motivos que aún no han sido revelados.

En su lugar, el Vive Latino confirmó la presencia de otro grupo de renombre internacional, Kings of Leon. La banda de rock alternativo, formada por los hermanos Caleb, Nathan y Jared Followill y su primo Matthew Followill, regresará a la Ciudad de México después de siete años sin pisar tierras mexicanas para ofrecer un espectáculo lleno de éxitos como Sex on Fire, Use Somebody o Waste a Moment. El cuarteto estadounidense también suplirá a Paramore en sus fechas en Colombia y Brasil.

La noticia generó reacciones encontradas entre los seguidores del festival, que se celebrará el 16 y 17 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Por un lado, hay quienes se alegraron de poder ver a Kings of Leon en vivo, una banda que ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo y que ha ganado tres premios Grammy. Por otro lado, hay quienes lamentaron la ausencia de Paramore, una de las agrupaciones más populares del rock alternativo actual, liderada por la carismática Hayley Williams.

¿Por qué Paramore canceló su presentación en el Vive Latino 2024?

La cancelación de Paramore alimentó los rumores sobre una posible separación del grupo, que ya había borrado todo el contenido de sus redes sociales y cancelaron su primera presentación programada para este año. Algunos medios especulan que la razón podría ser el fin del contrato con su discográfica Atlantic Records, con comenzó desde 2003. Sin embargo, no hay ninguna confirmación oficial al respecto.

Lo que sí se sabe es que Paramore participará en un disco tributo a Stop Making Sense, el legendario álbum en vivo de los Talking Heads, producido por la compañía cinematográfica A24. En este proyecto, Paramore interpretará una versión del tema “Burning Down The House”, junto a otros artistas.

Mientras tanto, el Vive Latino sigue adelante con su propuesta y su cartel intacto, que incluye a artistas como Babasónicos, Future Islands, Hombres G, Junior H, Kevin Kaarl, Maná, Sabino, Bad Religion, Belanova, Scorpions, Greta Van Fleet y más. Las entradas para el festival siguen a la venta en Ticketmaster y en las taquillas del Palacio de los Deportes.

