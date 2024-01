A24 y Paramore revelan adelanto del álbum tributo a Talking Heads

A24 y Paramore unieron fuerzas para rendir homenaje a una de las películas de conciertos más icónicas de todos los tiempos, Stop Making Sense, protagonizada por la banda de rock estadounidense Talking Heads. El sello cinematográfico y la agrupación de música alternativa compartieron lo que sería el primer adelanto de un álbum tributo, el cual contará con la participación de otros 15 artistas que reinterpretarán las canciones de la película de 1984.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

El primer tema que se ha dado a conocer es Burning Down the House, corre a cargo de Paramore, liderado por Hayley Williams, Taylor York y Zac Farro. En un videoclip publicado a través de redes sociales, se puede ver a Williams recibiendo un paquete con un traje gris similar al que lucía David Byrne, el vocalista de Talking Heads, en el filme original dirigido por Jonathan Demme.

Lee también: Estos son los actores que regresan en The Walking Dead: The Ones Who Live

Stop Making Sense es una película que documenta cuatro conciertos que los Talking Heads ofrecieron en el Pantages Theatre de Los Ángeles en 1983. La película incluye éxitos como Once in a Lifetime, Psycho Killer o Take Me to the River, y es considerada como una obra muy reconocida dentro del género musical. A24 adquirió los derechos de distribución de la película el año pasado y la reestrenó en una versión restaurada en septiembre, tras presentarla en el Festival de Toronto.

El álbum tributo de A24 y Paramore aún no tiene fecha de lanzamiento, pero se sabe que contará con 16 pistas de 16 artistas diferentes. Por el momento, solo se reveló la identidad del primer artista/banda, Paramore. La banda, llevaba sin publicar nuevo material desde 2017, cuando lanzó su sexto álbum de estudio, This Is Why. Recientemente, la agrupación borró todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, lo que alimenta los rumores sobre sus futuros planes.

Lee también: Brad Pitt y George Clooney, juntos de nuevo en una película: Confirman fecha de estreno de ‘Wolfs’

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado