Arctic Monkeys: ¿Qué objetos NO están permitidos para su concierto en el Foro Sol?

Los fans de Arctic Monkeys están de fiesta, pues la banda británica regresa a México para ofrecer dos conciertos en el Foro Sol de la Ciudad de México, los días 6 y 7 de octubre. Esta es la sexta visita de la agrupación a nuestro país, y en esta ocasión promocionan su nuevo álbum ‘The Car’, disponible en plataformas desde el pasado mes de agosto. Para ello, los seguidores deberán prepararse de la mejor manera y así disfrutar de un concierto especial: Estos son los objetos permitidos y no permitidos que podrán ingresar al venue.

La agrupación liderada por Alex Turner ha demostrado ser una de las bandas más queridas por el público mexicano, pues desde su primera visita en 2010 hasta su última presentación en el Festival Corona Capital 2022, el público aún se mantiene ansioso por sus actuaciones en vivo. En esta ocasión, el cuarteto de Sheffield, Inglaterra, contará con dos bandas invitadas: Fontaines D.C. y The Backseat Lovers.

Ahora, los seguidores del muy ‘streameado’ álbum ‘AM’ podrán disfrutar de un setlist repleto de sus más antiguos y recientes éxitos, entre los que se encuentran: ‘Brianstorm', ‘Don’t Sit Down ‘Cause I’ve Moved Your Chair', ‘Teddy Picker', ‘Star Treatment', ‘R u mine?', entre otros.

Es posible que la banda incluya canciones de su nuevo disco, sin embargo, el set no ha sido compartido oficialmente.

Si eres uno de los afortunados que tiene su boleto para ver a Arctic Monkeys en el Foro Sol para ambas fechas, debes saber que hay ciertos objetos que están permitidos y otros que no para ingresar al recinto. Aquí te dejamos una lista para que no tengas ningún problema:

Sí ingresan:

- Bolsas de mano pequeñas

- Lentes

- Tapones para oídos

- Toallas y tampones (en paquete cerrado)

- Medicamentos con receta

- Binoculares sin láser

- Brazaletes de la amistad ilimitados

No ingresan:

- Mochilas, tote bags grandes o cangureras.

- Pancartas ni posters.

- Cámara profesionales o equipo de video.

- Accesorios para cámara.

- Accesorios o prendas que obstruyan la vista.

- Cigarros, cajetillas o vapes.

- Comida o bebidas.

- Paraguas.

Recuerda llegar con tiempo suficiente para evitar filas y disfrutar al máximo del concierto. También te recomendamos seguir las medidas sanitarias correspondientes. No olvides consultar las redes sociales oficiales de Arctic Monkeys y Ocesa para estar al tanto de cualquier novedad o cambio.

