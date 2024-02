Estos son los famosos que nacieron un 29 de febrero

Celebridades que nacieron... ¿cada cuatro años? El 29 de febrero es una fecha que solo ocurre cada cierto periodo, por lo que las personas que nacen ese día tienen una celebración de cumpleaños muy singular.

Estas son algunas de las celebridades que comparten cumpleaños el 29 de febrero

- Rakhee Thakrar: Esta actriz británica de origen indio tiene 39 años, pero solo ha celebrado su cumpleaños 10 veces. Nació el 29 de febrero de 1984 y desde entonces ha desarrollado una exitosa carrera en el cine y la televisión. Algunas de sus producciones más destacadas son Sex Education, Wonka, 23 Paseos, Cuatro bodas y un funeral, Entre líneas y más.

- Jessie T- Usher: Este actor estadounidense tiene 31 años, pero solo ha soplado las velas ocho veces. Nació el 29 de febrero de 1992 y desde pequeño mostró su talento para la actuación. Ha participado en series como The Boys, Gen V, Smile, Tales of the Walking Dead y películas como The Banker, Shaft, Dangerous Lies y más.

- Reilly Dolman: Este actor canadiense tiene 53 años, pero solo ha festejado su cumpleaños 13 veces. Nació el 29 de febrero de 1988 y desde entonces ha demostrado su versatilidad en diferentes géneros. Ha participado en producciones como Embrujadas, The Terror, The InBetween, Viajeros, Rush, Sobrenatural, Scarecrow, la maldición del espantapájaros, La mujer biónica - Temporada 1 y más.

- Dennis Farina: Este actor estadounidense fue uno de los más reconocidos de su generación. Nació el 29 de febrero de 1944 y falleció el 22 de julio de 2013 a los 69 años. Sin embargo, solo celebró su cumpleaños 17 veces. Fue conocido por su participación en la serie New Girl, Luck, Algo pasa en Las Vegas, Guerra de Vinos, You Kill Me, Snatch, cerdos y diamantes, la Ley y el Orden, Persecución mortal y más.

- Antonio Sabato Jr.: Este actor estadounidense de origen italiano tiene 51 años, pero solo ha celebrado su cumpleaños 13 veces. Nació el 29 de febrero de 1972 y desde entonces ha participado en series como Castle, Los tres chiflados, Bones, CSI: Nueva York, temporada 6, Ugly Betty y más.

Esta es la lista completa de celebridades nacidas el 29 de febrero

¿Qué es el año bisiesto y por qué pasa cada cuatro años?

Un año bisiesto es un año que tiene un día más que los años normales. Esto se debe a que el calendario gregoriano, que usamos actualmente, se basa en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, que dura aproximadamente 365 días y 6 horas. Para ajustar este desfase de 6 horas, cada cuatro años se añade un día extra al final del mes de febrero, que pasa de tener 28 a 29 días. Así, los años bisiestos tienen 366 días en lugar de 365.

El origen de los años bisiestos se remonta al año 46 a.C., cuando el emperador romano Julio César reformó el calendario que se usaba hasta entonces, que estaba basado en las fases de la Luna y tenía muchos errores. César introdujo el calendario juliano, que establecía que cada cuatro años habría un año bisiesto con 366 días. Sin embargo, este sistema tampoco era perfecto, ya que acumulaba un error de unos 11 minutos por año. Por eso, en el año 1582, el papa Gregorio XIII introdujo una nueva reforma, que dio lugar al calendario gregoriano actual. Esta reforma establecía que no todos los años divisibles por cuatro serían bisiestos, sino que habría algunas excepciones. Por ejemplo, los años que terminan en 00 solo son bisiestos si son divisibles por 400. Así, el año 2000 fue bisiesto, pero el año 2100 no lo será.

Los años bisiestos tienen algunas curiosidades y tradiciones asociadas. Por ejemplo, las personas que nacen el 29 de febrero solo celebran su cumpleaños cada cuatro años, y pueden elegir si lo hacen el día anterior o posterior en los años normales. También hay algunos países donde el 29 de febrero es el día en que las mujeres pueden pedir matrimonio a los hombres, como una forma de romper con las normas sociales. Además, los años bisiestos suelen coincidir con eventos importantes, como los Juegos Olímpicos o las elecciones presidenciales.

