Así luce el actor que interpretó a ‘Daniel el Travieso’ a 21 años del estreno de la película

Una de las películas infantiles más famosas de los años 90’s fue Daniel el Travieso, un largometraje basado en la caricatura del mismo nombre. En la tira cómica se narraban las aventuras del joven Daniel, quien tenía una gran imaginación y provocaba que sus padres y vecinos terminaran molestos por sus ingeniosas travesuras, principalmente al señor Wilson.

La película es recordada por su público debido a su buena adaptación y al niño que interpretó a Daniel el Travieso, el encargado de llevar a Daniel a la pantalla grande fue Mason Gamble, un joven actor que tenía tan solo siete años cuando aceptó protagonizar la comedia infantil; gran parte del público no sabe que actualmente Gamble tiene más de 30 años ha cambiado bastante a como lo recuerdan.

El gran cambio que tuvo Daniel el Travieso tras el estreno de la cinta

Mason Gamble aceptó participar como Daniel el Travieso a sus escasos siete años, actualmente el actor tiene 37 años y abandonó su carrera en el cine, y ha tenido un gran cambio tras el estreno de la película, pues ya no parece ese rubio niño con mirada inocente, Gamble tuvo un gran cambio de look y lo que más ha llamado la atención es que tiene una cabellera de color castaño y no rubio como en la película.

Tras Daniel el Travieso, Gamble continuó por algunos años en el mundo del espectáculo y llegó a participar en producciones del cine y la televisión. El actor fue parte de las películas Justo a tiempo, Espía como puedas, Golf in the Kingdom, entre otras. Mientras que en la pantalla chica participó en las series Early Edition, ER, Cerca de casa y CSI: Miami.

Mason Gamble dejó la actuación, se casó y se graduó como biólogo marino, misma profesión que comparte con su esposa Sarah y que ambos desempeñan en la actualidad. El ahora biólogo marino cuenta con redes sociales, pero ha mantenido un perfil bajo, por lo que en su cuenta de Instagram solo tiene 2 mil 800 seguidores.

