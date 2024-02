Cillian Murphy eligió cuál fue su peor película: Se trata de una que lo lanzó a la fama

Cillian Murphy, celebrado recientemente con el Premio BAFTA a Mejor actor por su papel en Oppenheimer, dio una sorprendente revelación sobre su carrera cinematográfica. A pesar de su éxito, el actor irlandés expresó su desencanto hacia una de las películas en las que ha trabajado, específicamente Vuelo nocturno (Red Eye), dirigida por Wes Craven y coprotagonizada por Rachel McAdams.

En una entrevista con GQ, Murphy, de 47 años, compartió su perspectiva sobre Vuelo nocturno, un thriller que muchos de sus seguidores aprecian especialmente. “No creo que sea una buena película. Es una buena película de serie B”, declaró el actor, sorprendiendo a muchos con su franqueza. A pesar de la buena recepción del público, reflejada en una puntuación promedio de 6.4 en Rotten Tomatoes, Murphy se mostró crítico con su actuación en el filme y mencionó que no consideraba que hubiera entregado una actuación muy matizada.

El actor explicó que la dualidad de su personaje, Jackson Rippner, fue lo que inicialmente lo atrajo al papel: “Es por eso que quería interpretarlo. Esas dos cosas. El bueno y el malo en uno. La única razón por la que me atrajo es que podías hacer ese giro, ¿sabes?”. A pesar de sus reservas, Murphy concluyó de manera positiva y agradeció el cariño que el público tiene hacia la película: “Pero escuchen, si a la gente le encanta la película, entonces es genial. Estoy satisfecho con eso”.

Vuelo nocturno narra la tensa historia de Lisa Reisert (Rachel McAdams), quien se encuentra atrapada en un complot terrorista en pleno vuelo, sentada junto a Rippner (Murphy), un sicario. Murphy no dejó pasar la oportunidad de elogiar la actuación de McAdams en la película y destacó el disfrute compartido durante el rodaje.

El actor también habló sobre su relación con los fanáticos, pues debido a su éxito con Oppenheimer, el acercamiento incrementó.

“No hago fotos”, señaló. “Una vez que empecé a hacer eso, mi vida cambió. Creo que es mejor saludar y tener una pequeña conversación. Se lo digo a mucha gente, ya sabes, amigos actores míos, y me dicen: ‘Me siento tan mal'. Pero no necesitas un registro fotográfico de todos los lugares en los que has estado en un día”.

También comentó sobre la recepción del guión del director Christopher Nolan para Oppenheimer , que está nominada a 13 premios de la Academia, incluida una nominación para Murphy como J. Robert Oppenheimer. El guión habría llegado en fotocopias rojas durante el otoño de 2021, según relató Murphy.

“Se supone que (el papel rojo) es a prueba de fotocopias”, dijo Murphy a GQ . “En parte tiene que ver con mantener la historia en secreto antes de que salga a la luz. Pero en parte tiene que ver con la tradición. Siempre lo han hecho así, ¿por qué dejar de hacerlo ahora? Le añade un ritual, que yo aprecio mucho”, dijo. “Me viene bien”.

