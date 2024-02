Lista de ganadores de los Premios BAFTA 2024; ¿quiénes triunfaron?

En la 77ª edición de los Premios de la Academia Británica de Cine (BAFTA) celebrada este domingo, la película Oppenheimer se consagró como la gran triunfadora al llevarse siete premios, incluyendo las codiciadas categorías de mejor película, dirección y actor. A pesar de sus 13 nominaciones, no logró romper el récord de nueve trofeos establecido en 1971 por Butch Cassidy and the Sundance Kid.

Christopher Nolan , director de Oppenheimer, obtuvo su primer BAFTA a la mejor dirección, destacando su maestría cinematográfica. El actor Cillian Murphy, quien interpretó al físico J. Robert Oppenheimer, recibió el premio al mejor actor, agradeciendo por encarnar a un personaje “complejo que significa cosas diferentes para diferentes personas”.

Emma Stone brilló al recibir el premio a la mejor actriz por su papel en Poor Things, donde dio vida a la salvaje y enérgica Bella Baxter. La ceremonia fue presentada con entusiasmo por la estrella de Doctor Who, David Tennant, quien sorprendió al público al llegar al escenario con un tartán escocés y una blusa de lentejuelas, acompañado de un perro llamado Bark Ruffalo.

La épica histórica Killers of the Flower Moon , la película más taquillera del año, y la exitosa Barbie se fueron con las manos vacías, sorprendiendo a muchos en la industria cinematográfica.

Lista completa de ganadores de los BAFTA 2024

Película : Oppenheimer

: Oppenheimer Película británica: The Zone of Interest

The Zone of Interest Dirección : Christopher Nolan, Oppenheimer

: Christopher Nolan, Oppenheimer Actor : Cillian Murphy, Oppenheimer

: Cillian Murphy, Oppenheimer Actriz : Emma Stone, Poor Things

: Emma Stone, Poor Things Actor de reparto: Robert Downey Jr., Oppenheimer

Robert Downey Jr., Oppenheimer Actriz de reparto: Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers

Da’Vine Joy Randolph, The Holdovers Actor en ascenso (votado por el público): Mia McKenna-Bruce

Mia McKenna-Bruce Debut británico destacado: Savannah Leaf, Shirley O’Connor y Medb Riordan, Earth Mama

Savannah Leaf, Shirley O’Connor y Medb Riordan, Earth Mama Guion original: Justine Triet y Arthur Harari, Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída)

Justine Triet y Arthur Harari, Anatomie d’une chute (Anatomía de una caída) Guion adaptado: Cord Jefferson, American Fiction

Cord Jefferson, American Fiction Película en habla no inglesa: The Zone of Interest

The Zone of Interest Música original: Ludwig Goransson, Oppenheimer

Ludwig Goransson, Oppenheimer Cinematografía : Hoye van Hoytema, Oppenheimer

: Hoye van Hoytema, Oppenheimer Edición : Jennifer Lame, Oppenheimer

: Jennifer Lame, Diseño de producción: Shona Heath, James Price y Zsuzsa Mihalek, Poor Things

Shona Heath, James Price y Zsuzsa Mihalek, Poor Things Diseño de vestuario: Holly Waddington, Poor Things

Holly Waddington, Poor Things Sonido : Johnnie Burn y Tarn Willers, The Zone of Interest

: Johnnie Burn y Tarn Willers, The Zone of Interest Casting : Susan Shopmaker, The Holdovers

: Susan Shopmaker, The Holdovers Efectos visuales: Simon Hughes, Poor Things

Simon Hughes, Poor Things Maquillaje y peinado: Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston, Poor Things

Nadia Stacey, Mark Coulier y Josh Weston, Poor Things Película animada: Kimitachi wa dô ikiru ka (El niño y la garza)

Kimitachi wa dô ikiru ka (El niño y la garza) Cortometraje animado: Jellyfish and Lobster

Jellyfish and Lobster Cortometraje británico animado: Crab Day

Crab Day Documental : 20 Days in Mariupol

: 20 Days in Mariupol Contribución británica destacada al cine: Curadora de cine June Givanni

Curadora de cine June Givanni BAFTA Fellowship: Samantha Morton

