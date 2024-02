¿Netflix creará una biopic de Julio Iglesias? Esto se sabe

El legendario cantante español Julio Iglesias, conocido mundialmente por su gran carrera musical, realizará una colaboración con Netflix para producir una serie biográfica que promete ser tan emocionante como su trayectoria. Por primera vez, Iglesias se involucrará personalmente en el proceso creativo de un proyecto que narrará su vida y carrera, prometiendo “compartir todo sobre su vida y su increíble trayectoria musical”, según un comunicado de prensa.

Esta serie, que actualmente se encuentra en desarrollo, tiene el objetivo de contar “cómo Julio Iglesias se convirtió en el primer artista no inglés en ingresar a los mercados estadounidense y asiático y se convirtió en una estrella universal que se encuentra entre los cinco mayores vendedores de discos de la historia”. A lo largo de sus más de 55 años de carrera, Julio Iglesias ha dejado una marca imborrable en la industria musical, cantando en 12 idiomas y conectando con fans alrededor del mundo.

En un comunicado, publicado a través de Variety , Julio Iglesias expresó su motivación detrás de esta colaboración con Netflix: “Después de las muchas especulaciones, libros y documentales en los que no me he visto involucrado, por primera vez he decidido contar la verdad sobre mi vida a una compañía universal como Netflix”. La decisión final vino después de recibir una carta de Bela Bajaria, directora de contenido de Netflix, la cual el cantante describió como muy conmovedora y suficiente para convencerlo de que Netflix era el socio ideal para este proyecto.

Diego Ávalos, vicepresidente de contenidos de Netflix, compartió su entusiasmo por la oportunidad de trabajar con Iglesias: “Estamos muy agradecidos por su generosidad. Todos sabemos que su talento y tenacidad son únicos en el mundo. Ahora, tendremos la oportunidad de ver más allá de las luces, las fotos de las revistas, los discos de oro y conocer realmente en profundidad a una persona excepcional”.

La historia de Julio Iglesias es única; antes de convertirse en uno de los artistas más vendidos de la historia de la música y una superestrella mundial, comenzó su carrera en las categorías inferiores del Real Madrid. Un accidente truncó sus aspiraciones futbolísticas, llevándolo a dedicarse a la música. Su éxito trascendió fronteras, convirtiéndose en el artista extranjero más popular en múltiples países y siendo honrado en 2019 con el Premio a la Trayectoria en los Grammy.

Esta serie promete ser un viaje íntimo y revelador a través de la vida de uno de los íconos musicales más significativos del siglo XX, y podría ofrecer a los espectadores una mirada sin precedentes detrás del mito para descubrir al hombre detrás de la música. La serie contará con la participación directa de Julio Iglesias.

