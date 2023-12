Así luce la actriz que interpretó a ‘Janice’ en ‘Friends’ a sus 62 años

Si eres fan de la serie Friends, seguro recuerdas a Janice, la estridente y molesta exnovia de Chandler , que aparecía en los momentos más inoportunos para arruinar sus planes. Pues bien, detrás de este peculiar personaje se esconde una actriz con una larga trayectoria. Se trata de Maggie Wheeler y así luce hoy sus 62 años tras la exitosa sitcom.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Maggie Wheeler, anteriormente llamada Maggie Jakobson (antes de su matrimonio), inició en el mundo del doblaje para la serie animada Halcones Galácticos. Sin embargo, su gran oportunidad llegó cuando se presentó para el papel de Monica Geller, en Friends. A pesar de que no consiguió el papel, que finalmente fue para Courteney Cox, fue invitada a interpretar el papel de Janice Litman, un personaje recurrente que tuvo varios escarceos amorosos con el personaje principal Chandler Bing, interpretado por Matthew Perry.

Lee también: A sus 78 años, así luce Tom Selleck, el otro amor de Mónica en Friends

Su voz nasal y su risa inconfundible se convirtieron en una de las señas de identidad de la serie y le valieron el reconocimiento del público y la crítica. Aunque solo apareció en 18 episodios de las 10 temporadas que duró Friends, su personaje se hizo tan popular que incluso tuvo un cameo en el especial Friends: The Reunion, que se estrenó este año.

Pero Maggie Wheeler no solo trabajó en Friends. También participó como Patricia Heaton en la serie Everybody Loves Raymond de CBS, donde interpretó a Linda, la cuñada del protagonista. Además, apareció en la famosa comedia Seinfeld, donde dio vida a Cynthia, una mujer que rompe con George Costanza porque no llora por la muerte de su abuela.

Otro de sus trabajos más destacados fue doblar la voz de Harley Quinn en 1997 para el episodio “Joker’s Millions”, en Batman: The Animated Series. En este episodio, sustituyó a Arleen Sorkin, la actriz habitual que ponía voz al personaje. También participó en la película Juego de gemelas, donde interpretó a Marva Kulp Jr., la asistente del campamento donde se conocen las protagonistas.

Lee también: Mira cómo luce hoy el protagonista de ‘Muerte súbita’

Maggie Wheeler también tuvo algunos papeles en el cine y la televisión. Apareció en The Parent Trap en 1998 y en 2005 protagonizó en el piloto The Sperm Donor. Además, ha participado en series como Ellen, Will & Grace, How I Met Your Mother, Californication y Shameless.

En cuanto a su vida personal, Maggie Wheeler estuvo casada con el actor estadounidense David Duchovny durante muchos años antes de que éste se casara con Tea Leoni. Posteriormente contrajo matrimonio con Daniel Wheeler, con quien tienen dos hijas: Juno y Gemma.

Lee también: Desfile de Acción de Gracias rinde homenaje a Matthew Perry de Friends

Actualmente cuenta con más de 388 mil seguidores en Instagram, una cuenta personal donde suele mostrar algunos de los recuerdos de la serie Friends y donde promociona su último libro infantil ‘Ebeneezer Finds a Reason', y presume algunas fotografías de su familia y trabajo.

Maggie Wheeler se ha mantenido vigente y activa en el mundo del espectáculo. Su papel de Janice le dio fama mundial, pero también le permitió explorar otros géneros y facetas artísticas. Así luce Maggie Wheeler a sus 62 años.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado