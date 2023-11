El actor de Friends, David Schwimmer, rinde homenaje a Matthew Perry

El mundo del espectáculo quedó de luto tras la pérdida de uno de los actores más queridos y recordados de la televisión estadounidense: Matthew Perry, quien interpretó a Chandler Bing en la exitosa serie Friends. Perry falleció el pasado 28 de octubre de 2023 a los 54 años de edad en su casa de Los Ángeles.

Sus compañeros y amigos de Friends emitieron un comunicado en conjunto, pero fue hasta hace unas horas, que el elenco decidió compartir algunas palabras para Matthew Perry a través de redes sociales, donde compartieron emotivos mensajes y fotografías junto a él. Tal fue el caso de David Schwimmer , quien dio vida a Ross Geller, el mejor amigo de Chandler en la ficción.

Schwimmer publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece junto a Perry, ambos mirando fijamente a la cámara mientras usan un par de coloridos trajes. La foto de la publicación de Schwimmer fue tomada del episodio de Acción de Gracias de la temporada 5 del programa, titulado The One with all the Thanksgivings. Como parte de una secuencia de flashback, él y Perry usaron atuendos al estilo de Miami Vice de los años 80.

En el texto que acompaña a la foto, Schwimmer escribió:

Matty. Gracias por diez increíbles años de risas y creatividad. Nunca olvidaré tu impecable ritmo cómico. Podías tomar una línea recta de diálogo y adaptarla a tu voluntad, dando como resultado algo tan original e inesperadamente divertido que todavía me asombra. Y tenías corazón. Con el que fuiste generoso y compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia a partir de seis desconocidos. Esta foto es de uno de mis momentos favoritos contigo. Ahora me hace sonreír y llorar al mismo tiempo. Te imagino ahí arriba, en algún lugar, con el mismo traje blanco, las manos en los bolsillos, mirando a tu alrededor...

El mensaje de Schwimmer recibió más de dos millones 400 mil likes y miles de comentarios de fans y celebridades que se han sumado al homenaje a Perry. Entre ellos, se encuentran Jennifer Aniston, Courteney Cox , Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y Reese Witherspoon, quienes también formaron parte del elenco de Friends.

Perry fue uno de los actores más populares y exitosos de su generación, gracias a su papel de Chandler Bing, el sarcástico e ingenioso amigo del grupo. Su química con sus compañeros y su talento para la comedia hicieron que fuera uno de los personajes más queridos por el público.

Además de Friends, Perry participó en otras series y películas, como Studio 60 on the Sunset Strip, The West Wing, The Whole Nine Yards, 17 Again y The Odd Couple. También fue productor, guionista y director.

Sin embargo, su carrera se vio afectada por sus problemas con las adicciones al alcohol y las drogas , que le causaron graves problemas de salud. Perry reconoció públicamente su lucha contra las sustancias y se convirtió en un activista por la prevención y el tratamiento de las adicciones.

Realizó una de sus últimas apariciones frente a las cámaras en el especial Friends: The Reunion, que se estrenó en mayo de 2021 en HBO Max. En él, Matthew Perry se reunió con sus amigos y compañeros para recordar los mejores momentos de la serie que marcó sus vidas y las de millones de espectadores.

El elenco de Friends rinde homenaje a Matthew Perry

Jennifer Aniston:

Oh chico, esto ha calado hondo... Tener que decir adiós a nuestro Matty ha sido una oleada de emociones que nunca antes había experimentado. Todos experimentamos pérdidas en algún momento de nuestras vidas. La pérdida de la vida o la pérdida del amor. Ser capaz de SENTARSE realmente en este dolor te permite sentir los momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y nosotros le queríamos profundamente. Formaba parte de nuestro ADN. Siempre fuimos seis. Era una familia elegida que cambió para siempre el rumbo de lo que éramos y cuál iba a ser nuestro camino. Matty SABÍA que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo decía, si no oía “reír” pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si lo consiguió. Nos hizo reír a todos. Y reír mucho. En las dos últimas semanas, he estado repasando los mensajes que nos enviábamos. Riendo, llorando y volviendo a reír. Los guardaré para siempre. Encontré un mensaje que me envió de la nada un día. Lo dice todo. (Ver la segunda diapositiva...) Matty, te quiero mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin dolor. Hablo contigo todos los días... a veces casi puedo oírte decir "¿podrías ESTAR más loco?”. Descansa hermanito. Siempre me alegraste el día...

Matt LeBlanc:

Matthew Me despido con el corazón encogido. Los momentos que pasamos juntos están, sinceramente, entre los mejores de mi vida. Fue un honor compartir el escenario contigo y llamarte mi amigo. Siempre sonreiré cuando piense en ti y nunca te olvidaré. Nunca. Extiende tus alas y vuela hermano que por fin eres libre. Con mucho amor. Y supongo que te quedas con los 20 pavos que me debes.

Courteney Cox

Estoy muy agradecida por cada momento que pasé contigo Matty y te echo de menos cada día. Cuando trabajas con alguien tan estrechamente como lo hice con Matthew, hay miles de momentos que desearía poder compartir. Por ahora aquí está uno de mis favoritos. Para hacer un poco de historia, se suponía que Chandler y Monica iban a tener una aventura de una noche en Londres. Pero debido a la reacción del público, se convirtió en el comienzo de su historia de amor. En esta escena, antes de empezar a rodar, me susurró una frase graciosa. A menudo hacía cosas así. Era divertido y amable

