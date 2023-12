Así luce la actriz que interpretó a ‘Arya Stark’ en ‘Game of Thrones’ a 12 años del estreno

Arya Stark, la valiente y astuta hija de Eddard Stark y Catelyn Tully que se convirtió en una de las protagonistas de la exitosa serie Game of Thrones , protagonizada por Maisie Williams, luce diferente a 12 años del estreno de la aclamada producción de HBO.

Game of Thrones se basa en la saga de novelas Canción de hielo y fuego, escrita por George R. R. Martin, y narra las intrigas y batallas por el control del Trono de Hierro entre varias casas nobiliarias en el ficticio continente de Poniente. La serie se estrenó el 17 de abril de 2011 y fue creada por David Benioff y D. B. Weiss. Durante sus ocho temporadas, cosechó numerosos premios y reconocimientos, así como millones de fans en todo el mundo.

Arya Stark es uno de los personajes más queridos y admirados por los seguidores de Game of Thrones. Desde el principio, se muestra como una chica rebelde, independiente y decidida, que no se conforma con el papel tradicional que le asigna la sociedad medieval en la que vive. A lo largo de la serie, Arya vive numerosas aventuras y desafíos que la hacen madurar y convertirse en una hábil guerrera y asesina.

La actriz que interpretó a Arya Stark desde el primer capítulo hasta el último fue Maisie Williams, una joven británica que debutó como actriz profesional con este papel. Nació el 15 de abril de 1997 en Bristol, Inglaterra, y tiene actualmente 26 años. Por su trabajo en Game of Thrones, Maisie recibió varios premios y nominaciones.

Pero Maisie Williams no solo triunfó en la televisión, sino también en el cine. Su primera película fue The Falling (2014), un thriller psicológico ambientado en un internado femenino. Desde entonces, participó en otras películas como iBoy (2017), Mary Shelley (2017), Early Man (2018), Departures (2018) y The New Mutants (2020). Además, ha prestado su voz para series animadas como Gen:Lock (2019).

Desde su interpretación de Arya Stark en 2011, Maisie Williams, ha consolidado una carrera cinematográfica más allá de Game of Thrones. A través de Instagram, donde la actriz tiene más de 9.7 millones de seguidores, comparte muchos de sus proyectos al igual que colaboraciones de moda con otras marcas.

