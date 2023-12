No te pierdas el esperado trailer de la segunda temporada de House of the Dragon

Llega el primer avance de la segunda temporada de House of the Dragon , la precuela de Game of Thrones (Juego de Tronos) en HBO que regresa al pasado de la dinastía Targaryen.

House of the Dragon se ambienta unos 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones, durante el apogeo de los Targaryen, la casa que gobernó los Siete Reinos con el poder de sus dragones. La serie se basa en el libro Fuego y Sangre de George R. R. Martin, que narra la historia de esta familia desde la llegada de Aegon el Conquistador hasta la guerra civil conocida como la Danza de los Dragones.

La segunda temporada se centrará en esta guerra, que enfrentó a dos facciones rivales dentro de los Targaryen, los Verdes, liderados por Alicent Hightower (Olivia Cooke), la segunda esposa del rey Viserys I (Patty Considine), y los Negros, encabezados por Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy), la hija mayor y heredera designada del rey.

El tráiler nos muestra algunas escenas espectaculares de la guerra, como a Daemon Targaryen (Matt Smith), el hermano menor del rey y esposo de Rhaenyra, luciendo su impresionante armadura negra y dorada, caballeros a caballo en contra de sus enemigos, soldados quemándose vivos por el fuego de los dragones y a varios de los protagonistas volando sobre sus bestias aladas en la batalla.

También podemos ver a otros personajes importantes de la trama, como a Lord Cregan Stark (Tom Taylor), el señor de Invernalia que jugó un papel clave en el desenlace de la guerra; a Alys Rivers (Gayle Rankin), una misteriosa mujer con poderes mágicos que se convirtió en la amante de Aemond Targaryen (Ewan Mitchell), el hijo menor del rey Viserys y Alicent; a Ser Gwayne Hightower (Freddie Fox), el comandante de la Guardia Real y hermano de Alicent; o a Ser Simon Strong (Simon Russell Beale), el mano del rey Viserys y uno de los hombres más sabios e influyentes del reino.

Además del reparto ya mencionado, House of the Dragon cuenta con otros actores, tales como Eve Best (Rhaenys Targaryen), Steve Toussaint como Corlys Velaryon, Fabien Frankel como Criston Cole, Tom Glynn-Carney como Aegon II Targaryen, Sonoya Mizuno como Mysaria, Rhys Ifans como Otto Hightower, Harry Collett como Aegon III Targaryen, Bethany Antonia como Maelor Targaryen, Phoebe Campbell como Jaehaera Targaryen, Phia Saban como Jaehaerys I Targaryen, Jefferson Hall como Lyonel Strong y Matthew Needham como Larys Strong.

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de House of the Dragon?

La serie también incorporó recientemente a Abubakar Salim como Alyn de Hull, Clinton Liberty como Addam de Hull, Jamie Kenna como Ser Alfred Broome, Kieran Bew como Hugh, Tom Bennett como Ulf y Vincent Regan como Ser Rickard Thorne.

House of the Dragon tiene previsto estrenar su segunda temporada a principios del verano de 2024, según confirmó Casey Bloys, consejero delegado de HBO, en noviembre vía Variety . La primera temporada se estrenó en octubre de 2023 y tuvo una gran acogida por parte del público y la crítica. La serie está creada por Ryan Condal y Miguel Sapochnik, que también ejercen como showrunners y productores ejecutivos junto con Martin y Vince Gerardis.

