¿Por qué Elvis Presley fue cancelado en los 50 en México?

Elvis Presley , el ícono del rock and roll, dejó una huella imborrable en la historia musical y cultural del siglo XX. Sin embargo, pocos saben que su figura estuvo envuelta en una polémica cancelación en México durante la década de 1950, que arroja luz sobre las complejidades de la relación entre el artista y el país azteca.

¿Por qué cancelaron a Elvis en México?

Aunque el carismático cantante estadounidense alcanzó la cima de la fama mundial con su estilo inigualable y su distintiva voz, México fue testigo de un episodio controvertido en 1957. En ese año, un periodista de espectáculos, Federico de León, afirmó que Presley había expresado en una entrevista: “Prefiero besar a tres negras que a una mexicana”. Estas palabras, difundidas por diversos medios mexicanos, incluida la emisora Radio Éxitos, desataron una tormenta mediática que llegó hasta las esferas gubernamentales.

La polémica derivó en una cancelación parcial del artista en el territorio mexicano. El entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Ernesto Peralta Uruchurtu, declaró a Elvis Presley como persona non grata y prohibió la difusión de su música y películas en el país. Esta medida, aunque enraizada en controversias y declaraciones dudosas, tuvo un impacto en la relación del artista con México.

El fantasma de comentarios racistas y despectivos persiguió a Presley en la tierra que había acogido su música con entusiasmo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, no se encontraron pruebas sólidas que respaldaran tales afirmaciones. Por el contrario, Presley visitó México a principios de los años 60 para filmar la película “Fun in Acapulco”, lo que demostró que su relación con el país no era completamente hostil.

Es importante señalar que las controversias en torno a Elvis Presley también se extendieron a acusaciones infundadas sobre su orientación sexual. Estas acusaciones, sumadas a los rumores sobre su presunto odio a México, crearon una narrativa difusa que, en muchos sentidos, distorsionó la imagen del artista en el país.

Con el tiempo, el propio Elvis Presley se encargó de desmentir las declaraciones negativas atribuidas a él y demostró su aprecio por México. Además de su participación en la película ambientada en Acapulco, el músico interpretó la canción “Guadalajara” en un memorable cover y escribió la canción “México”, un homenaje a la belleza del país. La cancelación de Elvis Presley en los años 50 en México es un capítulo olvidado en la trayectoria del artista y una lección sobre cómo los rumores y malentendidos pueden tener un impacto duradero en las relaciones culturales.

