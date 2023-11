Así luce el actor que interpretó a ‘Jonathan’ en ‘La Momia’ a 24 años de su estreno

John Hannah, el actor que interpretó a ‘Jonathan’ en ‘ La Momia ’ personificó al aventurero y cómico hermano de la protagonista, que lo metía en todo tipo de problemas con las fuerzas sobrenaturales del antiguo Egipto. Pues bien, así es cómo luce hoy este actor británico que participó en la exitosa saga de películas.

John Hannah nació el 23 de abril de 1962 en East Kilbride, Escocia. Desde joven se interesó por la actuación y estudió en la Royal Scottish Academy of Music and Drama. Antes de dedicarse al cine y la televisión, trabajó como electricista en su país natal. Su primer papel fue en la película Bookie de 1987, donde interpretó a un apostador. Desde entonces, ha participado en más de 80 producciones entre cine, televisión y teatro.

Su salto a la fama internacional llegó en 1994, cuando protagonizó junto a Hugh Grant y Andie MacDowell la comedia romántica Cuatro bodas y un funeral, donde dio vida a Matthew, el mejor amigo del personaje de Grant. Su actuación le valió una nominación al BAFTA al mejor actor de reparto. Cuatro años después, se unió al elenco de La momia, donde interpretó a Jonathan Carnahan, el hermano de la arqueóloga Evelyn (Rachel Weisz). Su personaje se convirtió en uno de los más queridos por el público por su humor y su carisma. Repitió su papel en las secuelas The Mummy Returns (2001) y La momia: la tumba del emperador Dragón (2008).

Además de La momia, John Hannah ha trabajado en otras películas como Sliding Doors (1998), donde compartió pantalla con Gwyneth Paltrow; The Hurricane (1999), donde encarnó al abogado que defendió al boxeador Rubin Carter (Denzel Washington); o The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008), donde volvió a ser Jonathan Carnahan. También ha participado en series como Spartacus, Agents of S.H.I.E.L.D., Damages o A Touch of Cloth.

Así luce John Hannah, el actor de La Momia

Actualmente, John Hannah tiene 61 años y sigue activo en el mundo del espectáculo. Recientemente ha participado en el episodio “When You’re Lost in the Darkness” de The Last Of Us, una serie basada en el popular videojuego homónimo. También ha aparecido en la serie distópica Black Mirror, donde interpretó a un político corrupto. En sus redes sociales, donde tiene más de 20 mil seguidores, suele compartir fotografías de su día a día, proyectos, amigos y más.

John Hannah es un actor que ha demostrado su versatilidad y talento a lo largo de su carrera. Desde sus inicios como electricista hasta convertirse en una estrella de Hollywood, ha sabido adaptarse a diferentes géneros y personajes. Sin duda, es uno de los actores más recordados por su papel en La momia.

