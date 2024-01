Así luce la actriz que interpretó a ‘Sarah Whittle’ en ‘Jumanji’ a 28 años del estreno

El año 1995 marcó el estreno de Jumanji, una película que se convertiría en un clásico de los años 90 gracias a la fascinante historia del tablero mágico que desata los peligros de una selva en el mundo real. El elenco , encabezado por el difunto actor Robin Williams, también contó con la presencia destacada de Bonnie Hunt, quien dio vida al personaje de Sarah Whittle.

A 28 años del estreno de la cinta Jumanji, el destino del elenco hoy en día se lleva la intriga de los fanáticos, tal como es el caso de Hunt, cuya carrera en Hollywood ya abarca más de tres décadas. La película, que combinó aventura, fantasía y comedia, aún es recordada por generaciones como una de las producciones más emblemáticas de su época.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Desde su debut en la gran pantalla en 1988 con Rain Man, Bonnie Hunt comenzó a construir una sólida trayectoria en el mundo del entretenimiento. Su participación en Jumanji le valió un premio Saturn, consolidándola como una actriz destacada en el género. Sin embargo, su versatilidad la llevó a explorar diferentes roles y géneros cinematográficos.

A lo largo de su carrera, Hunt dejó su huella en películas como Beethoven, Beethoven’s 2nd, Jerry Maguire, The Green Mile y Cheaper by the Dozen. Sus dotes dentro de la comedia y el drama la convirtieron en una de las figuras más representativas dentro del género en la década de los 90’s y dos miles.

Lee también: El mensaje de Evaluna Montaner tras ver a Camilo perreando en un show

En el año 2000, Bonnie Hunt asumió un nuevo desafío al debutar como directora de cine con la comedia romántica Return to Me, protagonizada por David Duchovny y Minnie Driver. Este paso detrás de la cámara demostró su habilidad no solo como actriz, sino también como creadora en la industria cinematográfica.

Además de su destacada labor en el cine, Hunt ha prestado su distintiva voz a personajes animados en películas de Disney y Pixar. Interpretó a Sally Carrera en las películas Cars (2006) y Cars 2 (2011), así como a Dolly en Toy Story 3 (2010), la tercera entrega de la querida saga animada.

Lee también: “El Exorcista” cumple 50 años: Quién fue Roland Doe, el niño real a quien creyeron poseído y que inspiró la película

Aunque han pasado casi tres décadas desde que Jumanji cautivó al público, Bonnie Hunt continúa siendo una presencia influyente en la industria del entretenimiento a sus 62 años de edad. Con más de 56 mil seguidores en Instagram, la actriz comparte sus más recientes proyectos tanto a nivel actuación, dirección y doblaje, al igual que el tiempo que pasa con su familia y amigos.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado