Así luce la actriz que interpretó a ‘Jennifer Parker’ en ‘Volver al Futuro II’ a 34 años del estreno

Si recuerdas a Jennifer Parker, la novia de Marty McFly en Volver al Futuro II , seguro te sorprenderá saber cómo luce hoy Elisabeth Shue, la actriz que le dio vida a este personaje hace 34 años. Elisabeth Shue fue una de las estrellas más populares de los años 80, al participar en películas icónicas como Karate Kid, Cocktail y por supuesto, la saga de Volver al Futuro. Pero su carrera no se quedó ahí, sino que siguió vigente hasta nuestros días.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

Elisabeth Shue nació el 6 de octubre de 1963 en Wilmington, Delaware. Su padre era un abogado y su madre una ejecutiva bancaria. Tiene tres hermanos, uno de ellos es el actor Andrew Shue, conocido por su papel en Melrose Place. Elisabeth empezó a interesarse por el mundo del espectáculo desde muy joven. A los 11 años, tras el divorcio de sus padres, se inició en el modelaje y también hizo algunos comerciales para televisión.

Su debut cinematográfico fue en 1984, cuando tenía 21 años. Consiguió el papel de Ali Mills en Karate Kid, la novia del protagonista Daniel LaRusso (Ralph Macchio). La película fue un éxito de taquilla y lanzó a la fama a Elisabeth Shue, que demostró su carisma y belleza en la pantalla grande. Al año siguiente, participó en la serie Call To Glory, donde interpretó a Jackie Sarnac, la hija mayor de una familia militar.

Lee también: Mira cómo luce hoy la nieta de Elvis Presley

Pero Elisabeth no solo se dedicó a la actuación. También tenía el sueño de estudiar en Harvard, una de las universidades más prestigiosas del mundo. Así que se matriculó en 1985 y empezó a cursar la carrera de Ciencias Políticas. Sin embargo, tuvo que interrumpir sus estudios por un tiempo para seguir con su trayectoria artística. En 1987 protagonizó Adventures in Babysitting, una comedia juvenil dirigida por Chris Columbus. Ese mismo año, compartió escena con Tom Cruise en Cocktail, un drama romántico ambientado en el mundo de los bares.

A finales de los 80, Elisabeth Shue ya era toda una estrella de cine. Para ese entonces, tuvo la oportunidad de reemplazar a Claudia Wells como Jennifer Parker, la novia de Marty McFly (Michael J. Fox) en Volver al Futuro II y III. Estas películas fueron unas de las más exitosas de la década y consolidaron a Elisabeth como una de las actrices más renombradas.

Lee también: Mira cómo luce hoy la actriz que interpretó a ‘Terminatrix’ en ‘Terminator’

En los 90, Elisabeth decidió retomar sus estudios y se graduó de Harvard en 2000. Pero eso no significó que abandonara la actuación. Al contrario, siguió trabajando en varios proyectos. Uno de ellos fue Leaving Las Vegas (1995), donde interpretó a Sera, una prostituta que se enamora de un alcohólico (Nicolas Cage). Esta película le valió una nominación al Oscar como mejor actriz y le dio un gran reconocimiento crítico.

En los años siguientes, Elisabeth participó en películas como The Saint (1997), Deconstructing Harry (1997), Hollow Man (2000), Mysterious Skin (2004) y Hamlet 2 (2008). También incursionó en el teatro y la televisión, apareciendo en obras como Some American Abroad y series como Curb Your Enthusiasm y CSI: Crime Scene Investigation.

Lee también: Así luce la actriz que interpretó a la ‘hija’ de Uma Thurman en ‘Kill Bill’ a 20 años del estreno

Actualmente, Elisabeth Shue sigue en activo y sorprendiendo a sus fans con su gran regreso a algunas de las franquicias que la hicieron famosa. En 2018 se incorporó al elenco de Cobra Kai , la serie secuela de Karate Kid, donde retomó su papel de Ali Mills. En 2020 se unió a la exitosa serie de ciencia ficción The Boys, donde interpretó a Madelyn Stillwell, una ejecutiva sin escrúpulos.

Elisabeth Shue tiene más de 100 mil seguidores en Instagram, donde comparte fotos de su vida personal y profesional. Está casada desde 1994 con el director de cine Davis Guggenheim, con quien tiene tres hijos: Miles William, Agnes Charles y Stella Street. A sus 58 años, Elisabeth sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas por el público.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado