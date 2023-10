Mira cómo luce hoy la actriz que interpretó a la ‘hija’ de Uma Thurman en ‘Kill Bill’

Hace ya 20 años desde que la película ‘Kill Bill’ sorprendió al mundo del cine con su intensa trama y personajes memorables. Uno de esos personajes fue B.B., la hija de Beatrix Kiddo, interpretada magistralmente por la joven actriz Perla Haley-Jardine. Desde entonces, el mundo ha seguido con interés la trayectoria de esta talentosa intérprete, y aquí te presentamos un resumen de lo que ha sido de su carrera desde aquel icónico papel a lado de Uma Thurman.

La película ‘Kill Bill’ estelarizada por Uma Thurman y dirigida por Quentin Tarantino en 2003 fue el trampolín que lanzó a la fama a la joven Perla Haley-Jardine, quien en ese entonces contaba con tan solo 7 años de edad. Su desempeño en el papel de B.B. dejó una impresión duradera en el público y en la crítica, ganándose elogios por su naturalidad y habilidad actoral a una edad tan temprana.

Miramax Movies No podrás creer cuánto cambió la pequeña B.B. a 20 años del estreno de Kill Bill

Así ha sido la carrera de la ‘hija’ de Uma Thurman en ‘Kill Bill’

Después de su destacada participación en ‘Kill Bill’, Perla Haley-Jardine mantuvo una presencia constante en la industria del entretenimiento. Participó en varias producciones tanto en cine como en televisión, demostrando una versatilidad impresionante a lo largo de los años.

Uno de los proyectos más notables fue su papel en la película ‘Spider-Man 3’ de 2007, donde interpretó a Penny Marko, la hija de Flint Marko, también conocido como Sandman. Su actuación en esta película de superhéroes le permitió mostrar su habilidad para adaptarse a distintos géneros y consolidarse como una actriz versátil y talentosa, tanto que fue reconocida por la misma Uma Thurman por su talento.

Además de su carrera en el cine, Perla ha tenido incursiones notables en el mundo de la televisión. Ha participado en diversas series, ganándose reconocimiento por su interpretación en producciones aclamadas tanto a nivel crítico como popular . Su presencia en la pantalla chica ha contribuido a su crecimiento como actriz y a su consolidación como una figura relevante en la industria del cine.

Así es la vida de Perla Haley-Jardine a 20 años del estreno de ‘Kill Bill’.

En años recientes, Perla Haley-Jardine ha continuado su carrera con un ritmo constante. Sus elecciones de proyectos demuestran una cuidadosa selección de papeles que desafían su talento y la permiten explorar nuevos aspectos de su capacidad actoral. Aunque no se ha anunciado un proyecto específico en el momento de esta nota, la actriz se encuentra en el radar de muchos directores y productores, lo que sugiere que podemos esperar más actuaciones memorables en el futuro cercano.

Aunque su carrera no ha tenido todo el éxito que se le auguraba hace 20 años en el estreno de ‘Kill Bill’, Perla Haney-Jardine no ha sido olvidada por Quentin Tarantino, el primero en darle una oportunidad en la industria del cine pues, en 2019 hizo un llamado a la actriz para que apareciera en su nueva película ‘Once upon a time in Hollywood’. En esta cinta interpretó a una de las hippies que estaban dentro del clan de Charles Manson, nuevamente con una actuación destacable.

Actualmente la actriz Perla Haney-Jardine se dedica al arte, mantiene un look muy aesthetic a sus 27 años y poco queda ya de aquella niña que interpretó a la hija de Uma Thurman durante el rodaje de ‘Kill Bill’ que celebra 20 años de su estreno con el que cambió la industria del cine para siempre.

