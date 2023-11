Así luce la actriz que interpretó a ‘la agente 99’ en ‘El Superagente 86’ a 58 años del estreno

El Superagente 86 fue una de las comedias más populares de los años 60, que parodiaba el género de espionaje con mucho humor e ingenio. Entre sus personajes más queridos estaba la Agente 99, la compañera y luego esposa del protagonista, Maxwell Smart. La actriz que le dio vida a esta heroína fue Barbara Feldon, quien hoy tiene 90 años y sigue luciendo espectacular.

Barbara Feldon nació el 12 de marzo de 1933 en Pensilvania, Estados Unidos. Desde joven se interesó por la actuación y el modelaje, y participó en varios concursos de belleza. Su primer papel en televisión fue en un episodio de la serie Twelve O’Clock High, en 1959, lo que le permitió participar en otras producciones como The Man from U.N.C.L.E., Flipper y The Dean Martin Show.

Pero su gran oportunidad llegó en 1965, cuando fue elegida para interpretar a la Agente 99 en El Superagente 86. Su personaje era una agente secreta inteligente, valiente y sofisticada, que a menudo salvaba al torpe Maxwell Smart (interpretado por Don Adams) de las situaciones más peligrosas. La química entre los dos actores era evidente, y pronto se convirtieron en una de las parejas más famosas de la televisión.

La serie duró cinco temporadas, hasta 1970, y ganó siete premios Emmy. Barbara Feldon recibió dos nominaciones por su actuación, y se convirtió en un ícono de la cultura pop. Además, fue una de las primeras mujeres en tener un rol protagónico en una comedia de acción, lo que rompió algunos de los estereotipos de la época.

Después del éxito de El Superagente 86, Barbara Feldon siguió trabajando en cine y televisión. Algunas de sus películas más destacadas son Fitzwilly (1967), Smile (1975) y No Deposit, No Return (1976). También participó en series como Cheers, Mad About You y Get Smart (la versión de los años 90).

Actualmente, Barbara Feldon tiene 90 años y aún luce más joven que nunca. Se mantiene activa a través de sus redes sociales, donde tiene más de 390 seguidores. En su cuenta de Instagram, comparte algunas de sus fotografías y entrevistas.

Además, es una escritora exitosa, pues publicó su libro de memorias titulado Getting Smarter: How to Increase Your Brain Power at Any Age (Volviéndose más inteligente: Cómo aumentar tu poder cerebral a cualquier edad), donde relata su experiencia personal y profesional, y ofrece tips para mejorar la memoria, la creatividad y el humor.

El legado de Barbara Feldon como la Agente 99 sigue vigente. Conoce más sobre ella a través de su página web.

