Así se ve Henry Cavill en este drama de la Segunda Guerra Mundial

Lionsgate presenta el primer adelanto de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, el nuevo filme de Guy Ritchie ambientado en la Segunda Guerra Mundial y protagonizado por Henry Cavill. El actor británico interpreta a un agente secreto que forma parte de una unidad especial creada por Winston Churchill para combatir a los nazis con métodos ‘poco ortodoxos’.

La película se basa en los archivos desclasificados del Departamento de Guerra británico, que revelaron la existencia de esta banda de oficiales militares que operaban en la sombra y que empleaban técnicas de combate poco convencionales y “poco caballerosas”. Según la sinopsis oficial, “su audaz enfoque cambió el curso de la guerra y sentó las bases del SAS británico y de la moderna guerra de operaciones encubiertas”. Entre los miembros de este grupo se encontraba Ian Fleming, el autor de las novelas de James Bond.

The Ministry of Ungentlemanly Warfare supone el reencuentro entre Ritchie y Henry Cavill, que ya trabajaron juntos en El hombre de U.N.C.L.E. (2015), otra película de espionaje con un toque retro. El reparto se completa con Eiza González, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Hero Fiennes Tiffin, Babs Olusanmokun, Henrique Zaga, Til Schweiger, Henry Golding y Cary Elwes. El guión ha sido escrito por Paul Tamasy, Eric Johnson, Arash Amel y el propio Ritchie.

Henry Cavill, que próximamente protagonizará la película de espías Argylle, escribió a través de Instagram en abril del año pasado sobre la finalización de su trabajo en Ungentlemanly Warfare.

“Es raro encontrarse con un equipo tan motivado, dedicado y comprometido con la narración”, escribió entonces, según People . “Ese empuje y dedicación sólo se intensifican al tener un líder como Guy Ritchie. Su habilidad para tejer historias y crear personajes podría ser insuperable, y la maneja como si fuera magia.”

La película llegará a los cines el 19 de abril de 2024. No hay que confundirla con The Gentlemen, la serie de televisión que Ritchie está preparando para Netflix y que es una continuación del filme homónimo de 2020. Aquí puedes ver el tráiler de The Ministry of Ungentlemanly Warfare, que promete acción, humor y mucha intriga.

