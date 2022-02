La actriz Lyric Ross de ‘This is Us’ se une a nueva serie de Marvel

This Is Us está llegando a su fin, por lo que muchos de los actores de la serie se están incorporando a otros papeles, entre ellos la joven estrella Lyric Ross, quien anunció se une a ‘Ironheart’, el próximo estreno de Marvel a través de la plataforma Disney Plus.

La actriz que aparece en el drama de NBC interpretará a la mejor amiga de Riri Williams, la inventora adolescente del próximo programa, y que estará interpretada por Dominique Thorne.

El anuncio se produce poco después de que se revelara que Anthony Ramos también había sido elegido para la serie. Los detalles que rodean a su personaje permanecen en secreto en este momento.

Ironheart sigue a Riri, descrita como una genial inventora, crea el traje de armadura más avanzado desde Iron Man.

No se han compartido fechas de estreno ni detalles adicionales sobre la producción en este momento, y aunque el casting de Thorne fue compartido por Marvel y Disney Plus, ni Ramos ni el casting de Lyric Ross han sido compartidos oficialmente por el streamer.

En los cómics, Williams asumió el cargo de Tony Stark como Iron Man, un trabajo que ha estado notablemente sin cumplir durante los últimos años dentro del Universo Cinematográfico de Marvel(MCU) después de que la versión del personaje de Robert Downey Jr. muriera en una heroica muestra de valentía luchando contra Thanos en Avengers: Endgame.

Chinaka Hodge, quien se desempeñó como escritora en la serie Snowpiercer de TNT, está actuando como escritora principal de Ironheart.

Otras actuaciones de Lyric Ross

Entre los otros créditos de Lyric Ross en televisión se encuentran papeles en Sirens y Chicago Fire. Se unió a This Is Us al comienzo de la temporada 2 en 2017, interpretando a la hija adoptiva de Sterling K. Brown y Susan Kelechi Watson en el galardonado éxito.

Relive every moment before the final chapter of #ThisIsUs begins January 4 on @NBC. pic.twitter.com/S0ZfcJgXfZ — This Is Us (@NBCThisisUs) November 12, 2021

El trabajo de la joven de apenas 18 años en el programa le ha valido una nominación al Teen Choice Award, tres nominaciones al NAACP Image Award y una victoria en el SAG Award en 2019 por su destacada actuación de un conjunto en una serie dramática.

Con información de The Hollywood Reported

