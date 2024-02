Los 4 fantásticos: Este es elenco oficial de la próxima película de Marvel

Marvel Studios mostró a los actores que darán vida a Los 4 Fantásticos, el icónico equipo de superhéroes que marcó el comienzo del universo Marvel . En el anuncio, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach han sido confirmados para interpretar a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm, respectivamente.

Pedro Pascal, conocido por sus roles en The Mandalorian y The Last of Us, asumirá el papel de Reed Richards, también conocido como Mr. Fantástico, el líder elástico del grupo. Vanessa Kirby, quien capturó la atención del público como la princesa Margarita en The Crown y recibió aclamación por su papel en Pieces of a Woman, se pondrá en la piel de Sue Storm, la mujer invisible. Joseph Quinn, cuya actuación en Stranger Things lo catapultó a la fama, interpretará a Johnny Storm, la antorcha humana. Finalmente, Ebon Moss-Bachrach, recientemente galardonado con un Emmy por The Bear, se transformará en Ben Grimm.

¿Cuándo se estrena la próxima película de Los 4 Fantásticos?

Conjuntamente con el anuncio del reparto, Disney reajustó las fechas de estreno de sus próximas producciones de Marvel. Los 4 Fantásticos se estrenará el 25 de julio de 2025, mientras que Thunderbolts se ha reprogramado para el 2 de mayo de 2025. Estas modificaciones forman parte de una agenda repleta de estrenos de Marvel para 2025, que incluye también Capitán América: Un mundo feliz y Blade.

La elección de este nuevo elenco marca un hito importante para Marvel Studios, que incorpora a Los 4 Fantásticos al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) tras la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney. Este equipo de superhéroes, conocido por sus aventuras cósmicas y sus lazos familiares, ha tenido una historia cinematográfica turbulenta, con intentos previos de Fox que no lograron capturar la esencia del cómic, según Variety.

La dirección de Los 4 Fantásticos correrá a cargo de Matt Shakman, conocido por su trabajo en WandaVision, quien trabajará a partir de un guion de Josh Friedman, Jeff Kaplan e Ian Springer. La producción promete darle al equipo una bienvenida triunfal al MCU, con una historia que, aunque aún se mantiene en secreto, seguramente explorará los orígenes cósmicos y las dinámicas únicas que han hecho a Los 4 Fantásticos un grupo tan querido por los fans.

Con la incorporación de losLos 4 Fantásticos, Marvel Studios se asegura un nuevo pilar fundamental para el futuro del MCU. Tras las despedidas de personajes icónicos como Steve Rogers (Chris Evans) y Tony Stark (Robert Downey Jr.), el estudio apunta a renovar su universo con caras nuevas. Aunque aún no se ha revelado quién será el antagonista principal en esta nueva adaptación, los fans ya especulan sobre la posible aparición de Victor von Doom, el archienemigo del equipo.

