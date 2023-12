¿Bajaste alguno? Estos son los 10 juegos más descargados de Nintendo Switch en 2023

Nintendo comparte cada año un ranking con los datos de ventas de su tienda digital, Nintengo eShop, incluidas todas aquellas realizadas entre el 1 de enero y el pasado 20 de diciembre de 2023. Las operaciones que se ejecuten en estos días contabilizarán para el ranking del año que viene, pero este 2023 los seguidores de Nintendo se llevaron varias sorpresas.

Curiosamente, en el primer puesto no está un juego first party de Nintendo, sino el juego viral Suika Game. Mejor conocido como ''el juego de la sandía'', este simpático juego de puzles se ha convertido en el mayor fenómeno del 2023.

Le siguen dos potentes exclusivos de Nintendo Switch, como son The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Pikmin 4. El primero es la esperada secuela del aclamado Breath of the Wild, que nos lleva a un mundo postapocalíptico donde Link debe enfrentarse a una nueva amenaza que surge de las profundidades del castillo de Hyrule. El segundo es la cuarta entrega de la saga de estrategia y exploración creada por Shigeru Miyamoto, que nos propone controlar a los adorables Pikmin para resolver puzles y combatir contra criaturas gigantescas.

En el cuarto puesto encontramos a Super Mario Bros. Wonder, una nueva aventura del fontanero más famoso del mundo que mezcla elementos clásicos con novedades como el traje de mariposa o la posibilidad de cambiar la perspectiva entre 2D y 3D. El quinto lugar es para Dragon Quest Monsters: El Príncipe Oscuro, un spin-off de la popular saga de rol japonés que nos permite capturar y entrenar a más de 300 monstruos diferentes para formar nuestro propio equipo y enfrentarnos a otros jugadores online.

El sexto puesto es para Mario Kart 8 Deluxe, el juego de carreras más vendido de la historia de Nintendo Switch, que sigue siendo un éxito gracias a sus divertidos modos multijugador y su amplia selección de personajes, circuitos y vehículos. El séptimo lugar es para Splatoon 3, la tercera entrega de la franquicia de acción y pintura que nos lleva a un nuevo escenario postapocalíptico donde los Inklings y los Octolings deben luchar por el control de los recursos y el territorio.

En el octavo puesto tenemos a Overcooked 2, el juego cooperativo más caótico y divertido que podemos encontrar en Nintendo Switch, que nos reta a preparar platos en las cocinas más locas e impredecibles que podamos imaginar. El noveno lugar es para Super Mario RPG Remake, una versión remasterizada del clásico juego de rol protagonizado por Mario y sus amigos, que cuenta con gráficos mejorados, nuevas misiones y un sistema de combate renovado. Y por último, en el décimo puesto está Fire Emblem Engage, el último capítulo de la saga de estrategia y rol que nos presenta una historia épica con múltiples finales y personajes con los que podemos entablar relaciones románticas o amistosas.

Estos son los 30 juegos más populares del 2023

Suika Game The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Pikmin 4 Super Mario Bros. Wonder Dragon Quest Monsters: El Príncipe Oscuro Mario Kart 8 Deluxe Splatoon 3 Overcooked 2 Super Mario RPG Remake Fire Emblem Engage Monster Hunter Rise The Legend of Zelda: Breath of the Wild Pokémon Púrpura Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 2 51 Worldwide Games Animal Crossing: New Horizons Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy Minecraft Mega Man Battle Network Legacy Collection Vol. 1 Kirby’s Return to Dream Land Deluxe Super Smash Bros. Ultimate Human: Fall Flat Persona 4 Golden Among Us Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru Pikmin 2 Pokémon Escarlata Nintendo Switch Sports Pikmin Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban

Fuente: Nintendo Switch ダウンロードランキング|ゲームソフト | 任天堂

