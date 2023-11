Este es el videojuego que no quieren vender ni Nintendo ni Microsoft

En los últimos años, los videojuegos se han convertido en un método de entretenimiento muy consumido alrededor del mundo, esto ha llevado a que varias compañías desarrollen muchos títulos, desde juegos para toda la familia como ‘ Mario Bros .’ a juegos para edades más adultas como ‘GTA V’; a pesar de esto, existen juegos que son considerados inapropiados y algunas compañías no desean publicarlos.

‘Christmas Massacre’ es un videojuego que Microsoft y Nintendo han decidió cerrarle sus puertas y no dejar que llegue a sus consolas, esto debido a la fuerte temática que toca, considerada violenta y de mal gusto. El juego tendría temática de terror y los jugadores controlarán a un Papá Noel que comete fuertes crímenes.

El desarrollador del videojuego es “Puppet Combo”, anunció que el videojuego sería lanzado el próximo viernes 17 de noviembre, fecha en la que el juego llegaría para las consolas PlayStation 5 y PlayStation 4, el anunció del juego se hizo por medio de la red social X (antes Twitter) junto con un tráiler.

Microsoft y Nintendo no permitirán que el juego llegue a sus consolas

Después del tráiler publicado, hubo usuarios que se preguntaron si el videojuego llegaría a otras consolas, a lo que la desarrolladora indicó que ‘Christmas Massacre’ solo podría llegar a PlayStation lo permitirá, esto llamó la atención de los jugadores que se preguntaban porque Microsoft y Nintendo no lo permitirán.

CHRISTMAS MASSACRE COMING TO PLAYSTATION



NOVEMBER 17th pic.twitter.com/yhYDVKPdhi — PUPPET COMBO 🎃 (@PuppetCombo) November 3, 2023

Ante los cuestionamientos sobre estas dos empresas y los motivos que llevaron a cerrar las puertas al juego, la misma desarrolladora indicó que el videojuego es “demasiado loco para Nintendo o Xbox”. Mostrando así que ‘Christmas Massacre’ no llegará a otras consolas.

Los motivos que Nintendo y Microsoft no hayan permitido la llegada del videojuego a sus consolas no está claro, por su parte Puppet Combo afirmó que ambas compañías no abrieron sus puertas a un juego nuevo.

