El enamoradizo gesto de Travis Baker que sorprendió a Kourtney Kardashian

Travis Barker , baterista de Blink-182, demostró cuan enamorado está de su esposa y futura madre de su primer bebé, Kourtney Kardashian. La estrella del programa The Kardashians presumió a través de su cuenta de Instagram el enorme arreglo floral que el músico preparó para ella.

Con el tema First Day of My Life de Bright Eyes como fondo, la Kardashian de 44 años caminó desde las escaleras de su residencia hasta el recibidor, donde cientos de rosas rojas y velas adornaban la habitación.

Kardashian y Barker, de 47 años, esperan a su primer hijo. Después de contraer matrimonio en mayo de 2022, ambos anunciaron la llegada del pequeño varón. Baker ya era padre antes de conocer a la empresaria, modelo y socialité estadounidense, pues tiene un hijo de nombre Landon (19 años) y una hija de nombre Alabama (17 años), además de su hijastra Atiana De La Hoya (24 años), con su expareja Shanna Moakler.

Kourtney Kardashian también había experimentado la maternidad anteriormente, pues comparte a sus hijos Mason Dash (13 años), Reign Aston (8 años) y a su hija Penelope Scotland (11 años) con su expareja Scott Disick

Travis Barker prepara una romántica sorpresa para su esposa Kourtney Kardashian Los arreglos florales que Travis Barker le obsequió a su esposa Kourtney Kardashian @kourtneykardash vía IG

En una entrevista para British Vogue , Kourtney Kardashian reveló que pudo quedar embarazada a través de una fecundación natural y no ‘in vitro’ como tenían planeado.

“Nos quedamos embarazados de forma natural. Fue una sensación indescriptible. Conmoción, luego superfelicidad, miedo, preocupación, pero entonces me acordé de tener gratitud”. -Dijo la Kardashian.

En septiembre de este año, la embarazado dijo que fue gracias a una ecografía que pudieron salvar la vida de su próximo bebé debido a que tenía que someterse a una cirugía fetal urgente, según añadió.

“Esa experiencia me abrió los ojos a todo un nuevo mundo de embarazos que desconocía”, declaró la estrella. “Fue aterrador. Y me enteré de que el seguro normalmente sólo cubre dos ecografías cuando estás embarazada, no tenía ni idea. Siempre he tenido la suerte de hacerme más de las que cubre el seguro, y fue una de esas ecografías la que salvó la vida de mi bebé".

Travis Barker inclusive canceló algunas de las fechas de su última gira por Europa con Blink-182 para estar con su esposa Kourtney Kardashian para la operación. La banda dijo que se debería a un “asunto familiar urgente”, según un comunicado. El trío de punk rock publicará su nueva producción discográfica One More Time el próximo 20 de octubre.

