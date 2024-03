Karol G, la primera latina en ser nombrada ‘Mujer del Año’ por Billboard

Karol G marcó un hito en la historia de los premios Billboard Women in Music al ser la primera latina nombrada Mujer del Año. Durante una noche emocionante en el YouTube Theater de Inglewood, California, la superestrella colombiana recibió el galardón de manos de Sofía Vergara, después de electrificar al público con su éxito Amargura, en una versión salsa. Esta distinción es solo uno de los muchos logros recientes para Karol G , quien ha roto barreras en la industria musical.

En el último año, Karol G no solo se convirtió en la primera mujer en ganar en la categoría de mejor música urbana en los Grammy, sino que también su álbum Mañana Será Bonito se posicionó en el número 1 de la lista Billboard 200, un logro sin precedentes para una artista femenina latina, esto desde el póstumo Dreaming of You de Selena Quintanilla en 1995 después de su asesinato.

Este álbum no solo rompió récords, sino que también sirvió como un símbolo del creciente reconocimiento y aprecio por el reggaetón y el hip-hop latino en la industria musical global.

El impacto de Karol G va más allá de su música; su gira de estadios estableció nuevos estándares para las artistas femeninas latinas, convirtiéndola en la primera latina en encabezar muchos de los recintos en los que actuó. Su influencia se extendió a lo largo de la noche de premiación en los Billboard, donde temas de empoderamiento femenino y diversidad cultural se celebraron con entusiasmo. La ceremonia también reconoció a mujeres de todo el mundo por su contribución a la música y a sus países de origen, destacando la importancia de la representación y el reconocimiento global.

Entre las actuaciones destacadas y los reconocimientos a artistas y ejecutivas influyentes en la industria, la ceremonia de los Billboard Women in Music dejó en claro que el talento femenino en la música es diverso crucial para el futuro de la industria. Entre los artistas que asistieron a la ceremonia se encontraban Maren Morris, Young Miko, Tems y Victoria Monét, todos los cuales recibieron premios. Charli XCX estrenó una nueva canción titulada So I.

Ice Spice y Kylie Minogue fueron algunas de las otras artistas musicales que fueron reconocidas en el evento, que celebró los logros de las mejores artistas y ejecutivas de la industria musical. Los presentadores incluyeron a Katy Perry, Coco Jones, Andra Day, Saweetie, Ellie Goulding, GloRilla, Bebe Rexha y Lainey Wilson.

