Este actor de El juego del calamar fue acusado de conducta sexual inapropiada

Oh Yeong-su, celebrado actor surcoreano conocido por su papel en la exitosa serie de Netflix Squid Game ( El Juego del Calamar ), fue declarado culpable de conducta sexual inapropiada por un tribunal en Corea del Sur. A sus 79 años, Oh enfrentó acusaciones por haber tocado inapropiadamente a una colega actriz en el año 2017, acciones que incluyeron abrazos, toma de manos y un beso en la mejilla, según informes del New York Times.

La decisión judicial fue pronunciada el viernes por un juez en el tribunal de distrito de Seongnam, resultando en una sentencia suspendida de ocho meses para Oh, junto con la obligación de completar 40 horas de educación sobre violencia sexual. Pese a las alegaciones y el fallo, Oh Yeong-su negó constantemente los cargos, anunciando su intención de apelar el veredicto.

El caso surgió a la luz en 2022, luego de que la actriz presentara una denuncia formal alegando haber sido víctima de tocamientos indebidos por parte de Oh. Según el juez Jeong Yeon-ju, encargado del caso, la actriz había buscado asesoramiento por violencia sexual en 2018. Sin embargo, fue el estrellato de Squid Game (El Juego del Calamar) en 2021 lo que impulsó a la actriz a buscar una disculpa pública de Oh Yeong-su.

A pesar de ofrecer una disculpa, Oh se defendió en declaraciones a la cadena coreana JTBC, argumentando que su intención fue meramente orientativa al tomar de la mano a la actriz. “Me disculpé porque (ella) dijo que no armaría un escándalo por ello, pero eso no significa que admita los cargos”, expresó Oh.

Oh Yeong-su alcanzó la fama internacional tras interpretar al Jugador nº 001 en Squid Game (El Juego del Calamar), una serie que se convirtió en un fenómeno global y cuya segunda temporada está prevista para este año. Aunque Oh no forma parte del elenco en esta nueva entrega, su participación en la primera temporada le valió el honor de ser el primer surcoreano en ganar un Globo de Oro, además de una nominación al Emmy en 2022 como actor secundario en una serie dramática.

Mientras Oh Yeong-su prepara su apelación, el mundo observa cómo este capítulo afectará tanto su legado como el diálogo sobre la conducta adecuada dentro y fuera de los sets de filmación.

