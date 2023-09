Este es el final que quería Keanu Reeves para John Wick 4

Keanu Reeves interpreta a uno de los personajes más intrépidos e indestructibles de todos, pero puede que el gran esfuerzo por hacerlo le cueste el físico y cansancio mental. De acuerdo con una reciente revelación, el actor de 59 años pidió matar al icónico personaje de John Wick tras la cuarta entrega de la saga de acción. Sin embargo, los productores, a sabiendas de su condición, no hicieron mucho caso a sus plegarias.

Según comentó Basil Iwanyk, productor de John Wick, a través de Collider, Keanu Reeves suplicó al equipo de la franquicia que pusieran un fin a su personaje tras las últimas grabaciones en John Wick: Capítulo 4, puesto que el actor suele hacer hincapié en lo agotador que es interpretar a un personaje de ese calibre. Pero los creadores de la saga parecen ver demasiado potencial en Reeves y su personaje, John Wick.

“Después de la segunda, tercera y cuarta película, hacer estas películas es tan agotador y destruye a Keanu, física y emocionalmente”, dijo Iwanyk. “Al final, siempre dice: ‘No puedo volver a hacer esto’, y estamos de acuerdo con él. El tipo no es más que una cáscara de sí mismo, porque simplemente se va y va a por todas. Decía: ‘Quiero que me maten definitivamente al final de esta película’”.

SPOILER ALERT

John Wick: Capítulo 4 cerró su último capítulo con la presumible muerte de John durante un duelo para liberarse. El hombre de accion recibió un disparo y aparentemente murió en las escaleras de la Basílica de Sacré Coeur mientras tiene una visión sobre su difunta esposa Helen. Al final, Winston (Ian McShane) y Bowery King (Laurence Fishburne) visitan la tumba de John.

Pero Iwanky parece tener en mente un final diferente para el pistolero. “Nos dijimos: ‘Sabes, dejaremos una pequeña abertura del 10%", bromeó. Y todo parece indicar que la sala continua.

Los fanáticos comenzaron a especular sobre la presunta muerte de John Wick en la última entrega de la serie de acción, pero ahora parece una posibilidad que la quinta entregue llegue a cines en un futuro con estas recientes declaraciones.

El director Chad Stahelski reveló anteriormente que el final tenía un rumbo más concreto. En esa versión, John Wick sobrevivía una vez más.

“Teníamos un final diferente”, dijo Stahelski en una entrevista para Empire . “Realmente veías a John Wick al final de la película. Así que estaba muy claro que seguía vivo. El público con el que hicimos las pruebas prefirió absolutamente el final ambiguo”.

Keanu Reeves incluso se abrió a la posibilidad de otra entrega. “No sé, supongo que voy a tener que inclinarme por el ‘nunca digas nunca’”, dijo a Entertainment Weekly durante el estreno del capítulo 4. “Quiero decir, no haría una película de ‘John Wick’ sin Chad Stahelski. Tendríamos que ver cómo sería. Para mí, se siente realmente bien que John Wick encuentre la paz”.

Por si fuera poco, Joe Drake, director en Lionsgate, confirmó el desarrollo de la quinta película. “Estamos en el desarrollo de otros tres proyectos, incluyendo John Wick 5, e incluida la serie de televisión The Continental, que se emitirá pronto. Entonces, estamos construyendo el mundo, y cuando lleguen esas cinco películas, será orgánico, crecerá orgánicamente a partir de cómo comenzamos a contar esas historias. Pero puedes confiar en una cadencia regular de John Wick”, dijo para The Hollywood Reporter.

