Sahar Sonia, la tercera en discordia entre Peso y Pluma y Nicki Nicole se defendió y menospreció a la argentina: “No sé quién es ella”

La separación entre la cantante argentina Nicki Nicole y el músico mexicano Peso Pluma tras la viralización de un video que involucra a la influencer Sahar Sonia, rompió al mundo del espectáculo hace unos días. Este escándalo, desatado en Las Vegas, nos adentra en una trama de amor, infidelidad y declaraciones públicas que han desencadenado un torbellino mediático.

La historia tomó un giro inesperado cuando un video mostró a Peso Pluma saliendo de la mano con la influencer Sahar Sonia de un casino de Las Vegas, justo horas después del Super Bowl celebrado el domingo 11 de febrero. En el video se puede ver a Peso Pluma con un jersey negro de Balenciaga, una gorra de la NFL y anteojos de sol, coincidía con la que había compartido en sus redes sociales aquel día, confirmando así que el encuentro sucedió ese mismo día.

La reacción de Nicki Nicole no se hizo esperar. A través de un post en su cuenta de Instagram, la cantante confirmó su separación de Peso Pluma y expresó su dolor al enterarse de la infidelidad de la misma manera que el resto del público, a través del video.

“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, compartió Nicki Nicole, quien además eliminó todas las fotografías junto al cantante de su perfil de Instagram.

Ante la ola de críticas y comentarios negativos, Sahar Sonia tomó las redes sociales para defenderse y aclarar su posición en el asunto. En un reel publicado en su cuenta personal de Instagram, la modelo de Los Ángeles expresó: “Hola a todos, mi nombre es Sahar. Soy una influencer de Los Ángeles. Solo quería aparecer acá y hablar de lo que está pasando. Creo que esta historia se fue de las manos”. Con estas palabras, Sahar Sonia intentó enfriar la situación, agregando que ella no estaba al pendiente de las noticias en habla hispana y que no sabía de la relación de Hassan Emilio Kabande Laija, también conocido como la doble P, con Nicki Nicole. “Eso es todo lo que quiero decir por ahora y espero que todos disfruten el resto de su día”, concluyó.

Pese a la tormenta mediática, Peso Pluma optó por mantener un silencio público sobre el tema, dejando a las declaraciones de Nicki Nicole y Sahar Sonia como los únicos testimonios directos de este triángulo amoroso que ha sacudido a sus seguidores y al mundo del espectáculo.

El artista de regional mexicano aún tiene las fotografías junto a su ahora expareja a través de su cuenta de Instagram, esto después del escándalo sobre la presunta infidelidad.

