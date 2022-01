Todo sobre How I Met your Father, la serie reboot de HIMYM

Los creadores de la serie How I Met Your Mother(HIMYM), Carter Bays y Craig Thomas, están de vuelta con su tan esperado reboot: How I Met Your Father, la cual se estrenó este mes en la plataforma de Hulu y llegará a Disney Plus, en Reino Unido, próximamente.

How i Met your Father sigue un formato similar a la serie original, pero esta vez es una joven la que explora su vida amorosa en el pasado y en una versión futura ella transmite la historia de cómo conoció al padre de su hijo.

Todo lo que necesitas saber sobre How I Met your Father

La sinopsis oficial de la trama de How I Met Your Father ya ha sido lanzada, la cual es una historia que nos catapulta de vuelta al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigos están en medio de descubrir quiénes son, qué quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

La serie ve a Sophie contarle a su hijo la historia de cómo conoció a su padre. El tráiler se burla de la dinámica del grupo de amigos y muestra también a Sophie compartiendo su historia como una mujer mayor.

Elenco de How I Met your Father

La leyenda de Lizzie Maguire, Hilary Duff, interpretará al personaje principal Sophie, quien navega por la vida y el amor en 2021.

La estrella de Private Practice Chris Lowell interpreta al protagonista masculino de la serie, Jesse, quien es profesor.





El resto del elenco principal son amigos de Sophie y Jesse en la forma de Ellen(Tien Tran),Valentina(Francia Raisa),Charlie(Tom Ainsley)y Sid(Suraj Sharma).

También protagonizan papeles recurrentes Josh Peck como Drew, el subdirector de la escuela de Jesse, y Ashley Reyes como Hannah, que también es la novia de larga distancia de Sid.

Finalmente, Daniel Augustin interpreta al personaje Ian, una cita de Tinder de Sophie a quien conoció en persona por primera vez.

How I Met Your Father | Trailer

Los productores agradecieron a los fans de la serie HIMYM. “Niños, les voy a contar una historia increíble: es la historia de cómo dos escritores tuvieron la suerte de hacer el programa de televisión de sus sueños durante nueve temporadas, y ahora pueden pasar la antorcha a un nuevo equipo creativo inspirado con el suyo”.

“Nos sentimos honrados por su pasión y visión, y esperamos poder ayudarlos a contar una nueva historia legendaria. Gracias a todos los fans de HIMYM que lo esperaron”, añadieron.

