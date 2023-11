¿Harry Styles se unirá al elenco de la tercera temporada de White Lotus?

La serie de HBO White Lotus se convirtió en toda una sensación desde su estreno, con su mezcla de humor negro, drama y crítica social. La tercera temporada parece estar más que confirmada, y los fans están ansiosos por saber qué nuevos personajes y situaciones se encontrarán en el exclusivo resort hawaiano. Pero lo que nadie esperaba es que uno de los nombres que sonara con más fuerza para unirse al reparto fuera el del cantante y actor Harry Styles.

Todo comenzó cuando la página de chismes y celebridades DeuxMoi publicó la semana pasada una supuesta exclusiva en la que afirmaba que “un cantante masculino” se integraría a la nueva temporada de White Lotus. Aunque no dio más detalles, muchos seguidores de la serie empezaron a especular con la posibilidad de que se tratara de Harry Styles, el ex miembro de One Direction que triunfó como solista y como actor.

Las sospechas aumentaron cuando la revista Deadline informó que entre los nuevos personajes de la tercera temporada habría “un patriarca, un ejecutivo, una actriz, un par de madres, un inadaptado y un yogui”. Algunos fans pensaron que Harry podría encajar perfectamente en el papel del yogui, sobre todo después de que se rapara sus icónicos rizos y apareciera con un look más desenfadado.

Sin embargo, todo parece indicar que se trata solo de un rumor sin fundamento. Según una fuente cercana a la producción, Harry Styles no formará parte del elenco de White Lotus. Así lo reveló a HuffPost UK , desmintiendo las especulaciones que habían generado tanto revuelo en las redes sociales.

De haberse confirmado, The White Lotus no habría sido la primera incursión de Harry en el mundo de la actuación. El artista ya debutó en la gran pantalla con un pequeño papel en la película épica de guerra Dunkerque, dirigida por Christopher Nolan. Además, recientemente ha participado en dos proyectos cinematográficos muy esperados: Don’t Worry Darling, un thriller psicológico dirigido por Olivia Wilde, y My Policeman, una adaptación de la novela homónima de Bethan Roberts sobre un triángulo amoroso en la Inglaterra de los años 50.

Aunque los fans de Harry tendrán que conformarse con verlo en estas películas, todavía hay esperanza de que algún día pueda aparecer en alguna de las series de televisión más aclamadas del momento.

