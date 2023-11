Black Mirror: Todo lo que debes saber sobre la séptima temporada

La esencia del sci-fi, las tonalidades oscuras de mundos distópicos y la mirada crítica sobre la era tecnológica en la sociedad regresarán a Netflix con la séptima temporada de Black Mirror, una de las producciones más aclamadas en la plataforma.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

¿Cuándo se estrena la séptima temporada de Black Mirror?

De acuerdo con un reciente informe de Variety, Netflix renovó Black Mirror para una séptima temporada, que se espera que llegue a la plataforma en algún momento de 2024. La serie regresó a principios de 2023 con su sexta temporada, que constó de cinco episodios y que batió récords de audiencia. Según el servicio de streaming, Black Mirror alcanzó el Top 10 en 92 países y pasó cuatro semanas en el top 10 mundial de la televisión angloparlante de Netflix.

Lee también: The Crown: para el paparazzi que fotografió el beso de Diana y Dodi, la escena es “absurda y completamente inventada”

¿Quiénes serán los actores y actrices de la séptima temporada de Black Mirror?

Aún no se ha confirmado el reparto de la séptima temporada de Black Mirror, pero podemos esperar que siga la línea de las anteriores y nos sorprenda con nombres de primera fila. La serie se empezará a producir a finales de este año y se cree que Charlie Brooker (creador de la serie), Annabel Jones y Jessica Rhoades volverán como productores ejecutivos. Los detalles de la trama y el número de episodios tampoco han sido revelados, pero podemos estar seguros de que ofrecerán impactantes y nuevas historias distópicas.

La sexta temporada contó con la participación de grandes estrellas como Salma Hayek , Annie Murphy, Aaron Paul, Josh Hartnett y Paapa Essiedu, entre otros. Mientras que la quinta temporada estuvo protagonizada por Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace y Miley Cyrus.

Lee también: Scott Pilgrim vs The World: No es en Netflix sino en esta plataforma donde puedes ver el live action

¿Qué podemos esperar de la trama de la séptima temporada de Black Mirror?

Black Mirror es una serie antológica, es decir, cada episodio cuenta una historia diferente y no hay continuidad entre ellos. Sin embargo, todos los episodios comparten un mismo universo y una misma temática: explorar las consecuencias negativas o inesperadas de la tecnología en la sociedad y en las relaciones humanas.

A menudo se ha atribuido a esta serie distópica el mérito de predecir el futuro de las formas más deprimentes. La temporada más reciente, que se estrenó en junio, comenzó con un episodio sobre un servicio de streaming llamado Streamberry, que estaba cooptando las vidas de las personas en tiempo real utilizando IA ( inteligencia artificial ) para convertirlas en programas para su plataforma. Brooker explicó a la publicación que el episodio se escribió antes de que el programa de IA ChatGPT se convirtiera en noticia nacional.

Lee también: Esta fue el rodaje de la película que Sylvester Stallone catalogó como “Un infierno”

La sexta temporada también contó con episodios sobre temas como la realidad virtual, los implantes cerebrales, los robots sexuales, las redes sociales o los viajes en el tiempo. La serie no tiene miedo de abordar cuestiones éticas, morales o políticas, y suele dejar al espectador con un sentimiento de incomodidad o reflexión. No sabemos qué nos traerá la séptima temporada, pero podemos estar seguros de que no nos dejará indiferentes.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google y mantente siempre informado.