Desde Flash hasta Batman: todos los tráilers del DC FanDome

La convención virtual DC FanDome se celebró este sábado dejando un buen sabor de boca en los fanáticos de la industria del cómic y, particularmente, del universo cinematográfico de DC, pues fueron revelados varios trailers de las próximas producciones cinematográficas de la franquicia entre ellos “The Flash” hasta el segundo trailer de “The Batman” con Robert Pattinson. Estos son todos los adelantos que se presentaron en el evento.

El evento inició mostrando un primer vistazo de Black Adam, el eterno rival de Shazam, quien será interpretado por Dwayne ‘The Rock’ Johnson. Además, se confirmó la aparición en la película de algunos superhéroes clásicos de DC.

Algunos de estos personajes son Hawkman, Atom y Dr. Fate, quien será encarnado por Pierce Brosnan. La película de “Black Adam” se estrenará el próximo 29 de julio de 2022.

John Cena volverá a encarnar a Peacemaker —personaje que interpretó en la recién estrenada “The Suicide Squad”, dirigida por James Gunn— en su propia serie para la plataforma de streaming HBO Max.

En este primer adelanto se observan los acontecimientos que prosiguieron al personaje después de su participación con el escuadrón suicida. “Peacemaker” se estrenará el próximo 13 de enero de 2022.

DC FanDome presenta adelanto de películas de Flash y Batman

The Flash también reveló su primer teaser de su película en solitario donde, finalmente, se logró ver un poco del Batman de Michael Keaton, así como una referencia a su clásico batimovil.

El filme adaptará la historia de ‘Flashpoint’ uno de los cómics más icónicos del velocista escarlata. “The Flash”, dirigida por el director argentino Andrés Muschietti y protagonizada por Ezra Miller, se estrenará el próximo año aún sin fecha por confirmar.

Para cerrar con broche de oro, DC FanDome presentó como sorpresa final el segundo trailer de The Batman, dirigido por Matt Reeves y con Robert Pattinson encarnando al caballero oscuro.

En este nuevo avance, se presentan algunos villanos pertenecientes a las historias del murciélago tales como Acertijo, Gatúbela y Pingüino. The Batman se estrenará el 4 de marzo de 2022.

Asimismo, se presentaron algunos adelantos de los videojuegos Suicide Squad: Kill The Justice League y Gotham Knights, así como imágenes conceptuales de la próxima entrega del rey de los mares, Aquaman and The Lost Kingdom, interpretado por Jason Momoa.

The Batman - Official Trailer | DC

