¿Cuándo se estrena la película Napoleón en plataformas streaming?

La película Napoleón, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Joaquin Phoenix, es una de las producciones más esperadas del año. Sin embargo, su paso por los cines no ha sido tan exitoso como se esperaba, y ha recibido numerosas críticas negativas. A pesar de las malas reseñas, muchos espectadores esperan ver esta cinta, que cuenta con un reparto de lujo y una ambientación muy bien cuidada. Para ellos, hay buenas noticias, pues Napoleón estará disponible en las plataformas de streaming muy pronto.

Según informó el medio especializado When To Stream , el largometraje se podrá comprar o alquilar a partir del martes 9 de enero en Estados Unidos. La película se podrá ver en Apple TV y Amazon Prime Video, entre otras plataformas habituales. No se debe confundir Apple TV con Apple TV+, el servicio de streaming de la compañía de la manzana donde Napoleón se estrenará más adelante.

Para los suscriptores de Apple TV+, la película será gratuita, pero todavía no hay una fecha confirmada para su llegada al catálogo. Se estima que podría ser en febrero cuando Napoleón se incorpore a la oferta de Apple TV+, junto con otras películas y series originales.

Para el resto del mundo, tampoco hay una fecha oficial para el estreno de Napoleón en las plataformas de streaming. Sin embargo, es probable que siga el mismo patrón que en Estados Unidos, y que se pueda comprar o alquilar la próxima semana. Habrá que estar atentos a las novedades que anuncien las distintas plataformas.

Napoleón narra la vida del célebre emperador francés desde su infancia hasta su exilio en la isla de Santa Elena. La película aborda los aspectos políticos, militares y personales de su trayectoria, y muestra su relación con Josefina, su primera esposa. Con una duración de casi 3 horas, la película tiene una calificación de 6.3 de 10 en IMDb y del 59% en Rotten Tomatoes.

