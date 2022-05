Eva Longoria baila ‘Como la Flor’ de Selena Quintanilla en Oaxaca

Eva Longoria se encuentra en Oaxaca, uno de los destinos favoritos de los turistas, en donde se le ve disfrutando de la gastronomía y la arquitectura.

Longoria subió un video donde baila por las calles de Oaxaca al ritmo de ‘Como la Flor’ de Selena Quintanilla y que enloqueció a sus seguidores.

A la actriz se le ve acompañada de una amiga, quien le sigue al ritmo de Selena Quintanilla. La publicación la acompañó de la leyenda: “You can take the girls out of Texas….but can’t take Texas out of the girls”, que en español significa “Puedes sacar a las chicas de Texas... pero no puedes sacar a Texas de las chicas”.

En la grabación se ve cómo camina por el andador turístico Macedonio Alcalá, ubicado en la capital de Oaxaca, una de las atracciones principales.

Eva Longoria baila por las calles de Oaxaca al ritmo de Selena

¿Qué hace Eva Longoria en Oaxaca?

Eva Longoria se encuentra grabando la serie Searching for Mexico, que tratará sobre un recorrido gastronómico por estados de la República.

La empresaria estadounidense lleva varias semanas en su recorrido por algunos lugares emblemáticos de México; principios de marzo estuvo en Guadalajara, Jalisco, después visitó Monterrey, Nuevo León, y Mérida, Yucatán.

Un día en Oaxaca 🇲🇽 pic.twitter.com/uF9dcnXARj — Eva Longoria Baston (@EvaLongoria) May 7, 2022

Camila Cabello y Shawn Mendes en Oaxaca

Antes de que finalizara la relación entre Camila Cabello y Shawn Mendes la pareja disfrutó de unos días en Oaxaca en el marco del Día de Muertos de 2021; estuvieron acompañados por los papás de Cabello.

La intérprete de Havana dio a conocer su llegada a tierra azteca a través de Instagram, donde publicó una foto de calaveras acompañada con la leyenda “Oaxaca”.



adn40, siempre conmigo. Descarga nuestra app

pfp