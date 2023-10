¿Era el final que quería para Breaking Bad? Su creador revela detalles de la última temporada

“Una de las cosas más tontas que he hecho en mi carrera fue comprometerme con la idea de que Walter White comprara una ametralladora cuando no sabíamos qué iba a hacer con ella. No teníamos ni idea”, dijo Vince. “Nos la pasábamos en la sala de guionistas todo el día y me golpeaba la cabeza contra la pared. No tanto como para hacerme daño, pero sí lo suficiente como para soltar las ideas. Y todo el mundo estaba preocupado por mí”.