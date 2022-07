Lanzan tráiler de ‘House of the Dragon’ spin off de ‘Game Of Thrones’

Game of Thrones es una de las series más aclamadas de los últimos años y ha recabado fans por todo el mundo, por eso es que House of the Dragon, la serie que contará la historia de los Targaryen antes de lo que ya se vio en Juego de Tronos, causa mucha expectativa y genera emoción entre los fans de esta exitosa franquicia.

House of the Dragon será estrenada el próximo mes de agosto a través de HBO Max y sus trasmisiones en tv de paga y hoy fue lanzado el tráiler oficial de esta serie que luce increíble.

Sin más que decir te dejamos el avance que seguro te dejará más que emocionado.

De qué trata House of the Dragon

House Of The Dragon está situada cientos de años antes de Game Of Thrones y se basa en el libro “Fuego y Sangre” de George R.R. Martin, en el que se narra la historia de los Targaryen y una guerra civil que tuvo lugar entre los hermanos Aegon II y Rhaenyra por el trono al morir su padre, Viserys I.

Aquella guerra enfrentó a todo el Poniente contra ellos mismos y con casas como la de los Stark y los Lannister unidos a ambos bandos. Es ahí donde la gran mayoría de los poderosos dragones de la Casa Targaryen murieron para después extinguirse por completo, hasta que cientos de años después Daenerys Targaryen incubara tres huevos de los que nacerían nuevos dragones.

¿Cuándo se estrena House of the Dragon?

HBO Max ha hecho oficial que House of the Dragon será estrenada el 21 de agosto de 2022.

Cabe mencionar que HBO mantiene la costumbre de emitir sus series estrenando un capítulo a la semana, por lo que podemos casi estar seguros de que ese día solo veremos un capítulo de House of the Dragon, sin embargo es probable que para darle empuje al estreno sean lanzados dos.

hcj