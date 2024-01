Elton John habría grabado un nuevo álbum junto a Brandi Carlile

Las leyendas de la música, Elton John y la cantautora Brandi Carlile, sorprendieron a sus fanáticos tras los rumores de un nuevo álbum colaborativo, según reveló Pete Townshend, miembro de The Who y cercano amigo de Elton John, en una entrevista con Clashmusic el mes pasado.

Townshend compartió detalles sobre los planes de Elton John después de haberse retirado de los escenarios, por lo que mencionó que la estrella encontraba en Los Ángeles grabando un álbum con Brandi Carlile. La colaboración resultó en un álbum que, según Elton, es una de las mejores cosas que han hecho. Esta noticia se suma a las expectativas generadas por Elton John en noviembre pasado cuando insinuó un proyecto conjunto con Bernie Taupin durante la introducción de Taupin en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Aunque los representantes de ambos artistas no confirmaron oficialmente la noticia, Townshend proporcionó información adicional al expresar que Elton y Carlile pasaron dos semanas grabando dicho álbum. Aunque no se ha detallado el papel específico de Carlile en la colaboración, existe la posibilidad de que asuma funciones de producción, dada su creciente experiencia en ese campo.

Brandi Carlile ha ganado tres premios Grammy por su trabajo como coproductora y coautora en el álbum de regreso de Tanya Tucker, While I’m Livin. Además, también demostró sus dotes en producción en diversos proyectos, incluyendo el álbum autotitulado de Brandy Clark y el álbum en vivo de Joni Mitchell.

Aunque esta colaboración puede sorprender a algunos, Elton John y Brandi Carlile han forjado una amistad y han compartido el escenario en varias ocasiones en los últimos años. Su relación musical incluye actuaciones en vivo, colaboraciones en álbumes anteriores y elogios mutuos en entrevistas, tales como en su presentación en el Dodger Stadium de Los Ángeles en noviembre de 2021 donde interpretaron Don’t Let the Sun Go Down on Me; Carlile también participó en el álbum colaborativo Lockdown Sessions, entre otros.

Aunque aún no se anunció una fecha de lanzamiento para el álbum en conjunto, los fanáticos están ansiosos por escuchar esta fusión de estilos entre dos generaciones de artistas. La noticia también generó una gran expectación en la industria musical, por lo que los detalles adicionales sobre este proyecto se esperan próximamente.

