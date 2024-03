¿Habrá un nuevo álbum de Eminem? Esto dijo Dr. Dre al respecto

Dr. Dre , legendario productor y rapero, reveló en su reciente aparición en Jimmy Kimmel Live! que Eminem lanzará un nuevo álbum este año. Esta aparición marcó la primera vez en 30 años que Dre se presentó en un programa de televisión nocturno, convirtiéndola en una ocasión aún más especial.

Recién llegado de su inducción al Paseo de la Fama de Hollywood, donde fue honrado con una estrella y apoyado por icónicas figuras del rap como Xzibit, 50 Cent, Snoop Dogg, y su protegido Eminem, Dr. Dre compartió la noticia.

“Eminem está trabajando en su propio álbum, que saldrá este año. Me ha dado permiso para anunciarlo aquí mismo en el programa”, reveló Dre y añadió que ha contribuido en la producción de algunos temas del álbum.

Este nuevo trabajo discográfico será el duodécimo álbum de estudio de Eminem, sucediendo a Music to Be Murdered By de 2020, que debutó en el número 1 de la lista Billboard 200. Eminem y Dr. Dre han colaborado estrechamente desde que Dre firmó al rapero de Detroit y produjo su éxito de 1998 My Name Is, marcando el inicio de una de las relaciones más fructíferas en la historia del rap.

Durante su aparición en el programa, Dr. Dre estuvo acompañado por Snoop Dogg y 50 Cent, quienes compartieron anécdotas de sus años colaborando con Dre. Desde los días de The Chronic en 1992 hasta su reciente presentación juntos en el Halftime Show de la Super Bowl de 2022, la influencia de Dre en sus carreras y en el hip hop en general ha sido indiscutible.

Dr. Dre, cuyo nombre real es Andre Romelle Young, comenzó su carrera como miembro fundador de N.W.A., jugando un papel crucial en el desarrollo del hip hop G-funk de la Costa Oeste (West Coast). Con el lanzamiento de The Chronic, Dr. Dre se catapultó a la fama, no solo como artista sino también como productor y figura clave en la industria. Fundador de Aftermath Records y Beats Electronics, Dre demostró ser un visionario, con Beats siendo adquirida por Apple por 3.4 mil millones de dólares.

