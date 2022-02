La vieja guardia del hip-hop se apodera del Super Bowl LVI

La primera mitad del Super Bowl LVI estuvo llena de emociones y grandes jugadas por parte de Los Ángeles Rams y los Cincinnati Bengals que se fueron al descanso con una desventaja de tres puntos (13-10); sin embargo, lo mejor estaba por llegar, ya que era cuestión de minutos para que comenzara el tan esperado show del medio tiempo, donde Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, Mary J. Blige y Kendrick Lamar hicieron vibrar a los presentes en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

En esta edición la NFL apostó por el hip-hop y el rap para entretener a los miles de fanáticos que se dieron cita en la casa de Los Ángeles Rams. El show del medio tiempo del Super Bowl LVI se convirtió en una locura gracias a las espectaculares actuaciones de Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Kendrick Lamar, quienes fueron los elegidos para amenizar el entretiempo.

Los primeros en saltar al escenario fueron Dr. Dre y Snoop Dogg con un homenaje a 2Pac, en medio de una impresionante escenografía que simulaban ser casas rodantes; juntos cantaron “The Next Episode”, un himno del género hip-hop y continuaron con el tema “California Love”.

Sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue la aparición del mítico rapero 50 Cent, quien apareció colgado de cabeza rapeando dentro de uno de los remolques, entonando su más grande éxito “In da club”. Tras él subió la épica Mary J. Blige, quien con un impresionante atuendo se encargó de entonar temas como “Family Affair” y “No More Drama”.

Tras ella, tocó el turno de Kendrick Lamar, quien cantó un mix de canciones como “M.A.A.D. City” y “Forgot about Dre”; esta última coreada ni más ni menos que por Eminem, quien a la postre apareció de un remolque y enloqueció a los presentes con uno de sus más grandes éxitos “Lose Yourself”.

Posteriormente, Dr. Dre se sentó en un piano y tocó el inicio de “Still D.R.E.”, mientras Snoop Dogg la rapeó con todo su estilo característico. Mary J. Blige, Dr. Dre, Kendrick Lamar, 50 Cent y Eminem se le unieron para cerrar con broche de oro el show del medio tiempo del Super Bowl LVI.

