Estas son las plataformas de streaming donde puedes ver las películas ganadoras del Ariel 2023

La 65ª edición de los Premios Ariel en México nombró y premió a un sinfín de películas y propuestas cinematografías como lo mejor del cine en el último año. La entrega de los Premios Ariel, otorgados por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC), que se celebró en el Teatro Degollado de Guadalajara, Jalisco, destacó el trabajo de grandes cineastas como Alejandro Gonzáles Iñárritu con ‘BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades’, y Alejandra Márquez Abella, directora del filme ‘El Norte sobre el vacío’.

Los nominados y ganadores presenciaron grandes triunfos como el de la directora Michelle Garza Cervera por ‘Huesera'; además del nominado al Óscar, Santiago Mitre, por ‘Argentina, 1985'.

Conoce la lista completa de ganadores y dónde ver las películas seleccionadas

Mejor película/ Ariel de Oro

El norte sobre el vacío de Alejandra Márquez Abella en Prime Video.

Mejor dirección

Alejandro González Iñárritu con BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades disponible en Netflix.

Mejor actor

Daniel Giménez Cacho por BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades.

Mejor actriz

Arcelia Ramírez, La civil. Disponible en Star+

Mejor coactuación femenina

Úrsula Pruneda por Trigal, disponible en Prime Video (Renta o compra).

Mejor coactuación masculina

Raúl Briones por El norte sobre el vacío (Prime Video)

Revelación actoral

Emilia Berjón por Trigal

Mejor guion original

Huesera de Michelle Garza Cervera y Abia Castillo, disponible en Prime Video.

Mejor fotografía

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades, Darius Khondji.

Mejor música original

Camilla Uboldi por Zapatos rojos.

Mejor sonido

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades, Martín Hernández, Nicolas Becker, Ken Yasumoto, Jon Taylor, Frankie Montaño y Santiago Núñez.

Mejor edición

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades de Alejandro G. Iñárritu y Mónica Salazar.

Mejor diseño de arte

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades para Eugenio Caballero.

Mejor maquillaje

Adam Zoller por Huesera.

Mejor vestuario

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades para Anna Terrazas

Mejores efectos especiales

Huesera: Juan Carlos Santos, Gustavo Campos, Miguel Ángel Rodríguez y Raúl Camarena.

Mejores efectos visuales

BARDO, Falsa crónica de unas cuántas verdades para Guillaume Rocheron y Olaf Wendt.

Mejor ópera prima

Huesera para Michelle Garza Cervera.

Mejor película iberoamericana

Argentina, 1985 (Argentina) de Santiago Mitre. Disponible a través de Prime Video.

Mejor largometraje documental

Teorema de tiempo: Andrés Káiser; y Dioses de México de Helmut Dosantos.

Mejor largometraje animado

Home is somewhere else de Carlos Patricio Hagerman Ruiz Galindo y Jorge Villalobos de la Torre.

Mejor cortometraje de ficción

Agustina de Luciana Herrera Caso

Mejor cortometraje animado

El año del radio de Samuel Kishi Leopo

Mejor cortometraje documental

Las nubes son de música de Enrique García Meza.

Premios Ariel de Oro por Trayectoria

Juan Mora Catlett (Eréndira Ikikunari)

Marcela Fernández Violante (Cananea)

(Cananea) Departamento de Imagen y Sonido (DIS) de la Universidad de Guadalajara

