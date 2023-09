¿Qué significa Bazinga? Este y otros datos curiosos que seguro no conocías de The Big Bang Theory

Si eres fan de la serie The Big Bang Theory, seguramente has escuchado al hilarante doctor Sheldon Cooper decir ‘Bazinga’ en más de una ocasión. Pero, después de tantas ocasiones, ¿cuál es el verdadero significado de esta palabra y de dónde proviene? Conoce este y algunos otros datos curiosos que quizás no sabía sobre esta exitosa serie de comedia.

Después de algún chiste, bazinga; al final de algún comentario incómodo, bazinga; para rematar uno de los clásicos chistes de Sheldon: es bazinga. Dicha palabra era una de las expresiones más utilizadas por el personaje durante las primeras temporadas.

Sheldon Cooper tiene muchas frases célebres, pero probablemente su expresión más famosa sea aquel ¡Bazinga!, la cual tomó mucha más fuerza y popularidad después del capítulo 14, temporada 3, donde el científico se encuentra dentro de una piscina de pelotas y repiten en numerosas veces la frase mientras se escabulle para evitar ser atrapado.

Esta palabra es utilizada por el protagonista de The Big Bang Theory para cerrar cada una de sus bromas. Pero ni siquiera los propios personajes o el público general conocían del origen de la palabra bazinga hasta el lanzamiento del spin-off de la serie ‘El Joven Sheldon’, que se centra en los primeros años de vida del protagonista.

En la serie, el pequeño Sheldon se muestra preocupado por considerarse demasiado serie para su edad, por lo que intenta buscar alguna respuesta a su problema en una tienda de cómics. Al entrar, Sheldon pregunta por alguna “parafernalia” que pueda ayudarle a comportarse “infantilmente”. El vendedor le indica un curioso estante repleto de juguetes para realizar bromas de una compañía que lleva por nombre Bazinga.

Interesado por su promocional, Sheldon lee el slogan: “Si es divertido, es bazinga”. Por lo que el infante comienza a asociar todo lo relacionado a la diversión con tinte bromista con dicha palabra.

Datos curiosos de The Big Bang Theory

1. La serie se iba a llamar Lenny, Penny y Kenny. Así es, los creadores Chuck Lorre y Bill Prady tenían pensado ese título para la serie, pero luego decidieron cambiarlo por el actual, que hace referencia a la teoría del origen del universo.

2. En el opening de la serie se muestra un error dentro de la línea del tiempo que se desplaza sobre la pantalla. Se trata de un fallo en el año 91.000 9C, en lugar de 91.000 BC (a.C). Este error fue admitido por los productores, quienes dijeron que fue un descuido y que no lo corrigieron porque les pareció gracioso.

3. El primer episodio piloto sería diferente: Los científicos, Leonard y Sheldon, invitarían a una chica borracha de nombre Katie a quedarse con ellos. Pero el guion cambió al final. Los productores no quedaron satisfechos con el resultado y decidieron reemplazar a Katie por Penny, una camarera aspirante a actriz que vive frente a los nerds.

4. Los nombres de Sheldon y Leonard están inspirados en Sheldon Leonard, un famoso productor ejecutivo encargado de The Dick Van Dyke Show y The Andy Griffith Show. Chuck Lorre y Bill Prady eran admiradores de su trabajo y le rindieron homenaje con este gesto.

5. Mayim Bialik, quien interpreta a Amy Farrah Fowler en la vida real posee un doctorado en neurociencia. La actriz no solo comparte la profesión con su personaje, sino que es experta en ello.

6. David Saltzberg, profesor de la Universidad de California, fue el encargado de adaptar todas las expresiones científicas en la serie para brindarle el realismo que se conoce en cada episodio. Saltzberg revisaba los guiones y sugería cambios o correcciones para que los términos y las fórmulas fueran coherentes con la ciencia real.

7. Johnny Galecki, mejor conocido como Leonard, siempre usó lentes sin cristales. El actor no necesita usar gafas en la vida real, pero las usó para darle más personalidad a su personaje. Sin embargo, los lentes no tenían cristales para evitar los reflejos de las luces del estudio.

8. El nombre completo de Penny es un misterio. La mayoría de los personajes posee un apellido dentro de la serie, sin embargo, el de Penny jamás fue explícitamente revelado. En un episodio de la cuarta temporada Leonard conoce al padre de Penny, a quien se refiere como Wyatt, lo que llevó a los fans a suponer que su nombre es Penny Wyatt. Sin embargo, los creadores nunca confirmaron ni desmintieron esta teoría.

9. Johnny Galecki (Leonard) Y Kaley Cuoco (Penny) fueron novios en la vida real. Los actores mantuvieron una relación sentimental durante dos años, pero la mantuvieron en secreto para no afectar el desarrollo de la serie. A pesar de su ruptura, ambos siguieron siendo amigos y profesionales.

10. Stan Lee, el creador de Marvel, y otras celebridades como Leonard Nimoy, LeVar Burton, George Takei o Brent Spiner de la película ‘Star Trek', aparecieron en la serie. Estas estrellas hicieron cameos o interpretaron versiones ficticias de sí mismos, interactuando con los protagonistas y generando situaciones cómicas.

11. Melissa Rauch, quien interpretó Bernadette, imitó la voz de su madre para la serie. La actriz tiene una voz normal en la vida real, pero decidió usar una voz aguda y chillona para su personaje, inspirándose en cómo habla su madre cuando está molesta.

12. Raj está basado en uno de los amigos del productor ejecutivo Bill Prady. Efectivamente, no podía hablar con las mujeres a menos que estuviese borracho. Este rasgo fue incorporado al personaje de Rajesh Koothrappali, quien sufre de ansiedad social y fobia a las mujeres, y solo puede comunicarse con ellas cuando consume alcohol.

13. Las clásicas escaleras del edificio en donde Leonard, Penny y Sheldon vivían, eran las mismas. Aunque parecía que los personajes subían y bajaban por diferentes pisos, en realidad se trataba del mismo escenario, solo que cambiaban los adornos y los números de las puertas.

15. La canción “Soft Kitty” que Sheldon le pide a Penny que le cante cuando está enfermo o triste, es una canción infantil real que se llama “Warm Kitty”. La letra fue modificada ligeramente para la serie, pero la melodía es la misma. La canción fue usada por primera vez en el episodio 11 de la primera temporada, y se convirtió en un símbolo de la serie.

