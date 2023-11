El generoso gesto de David Schwimmer hacia sus compañeros de “Friends” y que fue revelado por Matthew Perry

David ciertamente había estado en condiciones de conseguir la mayor cantidad de dinero, y no lo hizo. Me gustaría pensar que yo habría hecho lo mismo, pero como era un codicioso joven de 25 años, no estoy seguro de haberlo hecho. Su decisión sirvió para que nos cuidáramos mutuamente a lo largo de innumerables y estresantes negociaciones contractuales y nos otorgó un inmenso poder