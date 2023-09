Esta es la fecha de estreno del documental sobre The Mars Volta y At the Drive-In

Los fanáticos de The Mars Volta están de enhorabuena, ya que el documental sobre la historia y el legado de la banda, titulado ‘Cedric and Omar: If This Ever Gets Weird’, está por estrenarse. Se trata de un filme con algunos de los registros videográficos de una de las bandas de culto en el rock alternativo más populares de los últimos tiempos.

El filme, dirigido por el cineasta británico Nicolas Jack Davies, explora la trayectoria musical y personal de los fundadores del grupo, Cedric Bixler-Zavala y Omar Rodríguez-López, desde sus inicios en At the Drive-In hasta su reciente reunión como The Mars Volta. Según su sinopsis oficial, el documental contiene alrededor de cuatro décadas de contenido autofilmado.

“Una película que traza la relación artística y personal entre dos artistas que definieron la época, Omar Rodríguez-López y Cedric Bixler-Zavala (At the Drive-In / The Mars Volta), contada casi en su totalidad a través de cientos de horas de metraje autofilmado filmado por Omar en los últimos 40 años”, escriben.

El avance muestra algunos detalles sobre el origen de esta coalición creativa, liderada por Omar y Cedric. Además de su convivencia dentro y fuera de los estudios de grabación y su trayecto desde la escena hardcore texana con At- The Drive-In hasta su llegada al mainstream.

El documental no tiene una fecha de estreno confirmada para el público general, pero los asistentes al Festival de Cine de Raindance 2023 podrán disfrutarlo en primicia el próximo 28 de octubre en Londres. El festival, que se celebra del 25 de octubre al 4 de noviembre, es uno de los más importantes del mundo dedicados al cine independiente y al arte audiovisual.

El documental de The Mars Volta es una gran revelación para todos los fans de la mítica banda, pues marca algunos de sus pocos contenidos tras su regreso en 2022 con un álbum homónimo y después de 10 años de ausencia.

El documental de The Mars Volta es una oportunidad única para los seguidores que desean conocer las entrañas de una de las bandas experimentales del rock progresivo, que ha dejado un legado imborrable en la escena musical.

El estreno de ‘Cedric and Omar: If This Ever Gets Weird’ llega previo a la próxima gira de la banda para otoño, que promociona su más reciente producción discográfica, el primero de la década. Esto junto a otros proyectos alternativos como Teri Gender Bender de Le Butcherettes.

