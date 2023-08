Este es el orden cronológico en el que debes ver el anime Baki

Si eres fanático de las artes marciales y del anime, seguramente has escuchado hablar de ‘Baki', una de las series animadas más populares en su categoría. ‘Baki’ narra las aventuras de Baki Hanma, un joven que busca superar a su padre, el luchador más fuerte del mundo. Para entender su historia, primero deberás conocer el orden cronológico del anime.

‘Baki the Grappler’, temporada 1

La historia de ‘Baki’ se basa en el manga de Keisuke Itagaki, publicado entre 1991 y 1999 con 42 volúmenes disponibles. Este manga se conoce como ‘Grappler Baki’ y abarca la primera parte de la trama, donde Baki se enfrenta a varios oponentes para entrenar y prepararse para el torneo subterráneo de artes marciales. El desarrollo de esta trama se lleva durante los primeros 13 años de Baki Hanma. Dicha parte fue adaptada al anime en 2001 y tiene 24 episodios.

‘Grappler Baki: The Ultimate Fighter’

Se trata de una OVA (Original Video Animation), que como su nombre lo indica, son producciones animadas destinadas para su consumo en formato de vídeo físico, en este caso se trata de un capítulo especial de 45 minutos publicado en 1994.

Aquí se muestra el entrenamiento de Baki con el maestro de karate Shinogi Koushou. Dicha edición podría omitirse, pues también está disponible en el capítulo 18 de la primera temporada de ‘Baki the Grappler’.

‘Baki the Grappler’, temporada 2

También conocida como ‘Grappler Baki: Maximum Tournament’, esta temporada cuenta con 24 episodios y retoma un torneo en el ‘Tokyo Dome’ y el tenso ambiente que hay entre la familia de Hanma y su deseo de demostrarle a su padre que es un digno oponente.

‘Baki: Most Evil Death Row Convicts Special Anime’

En esta ‘precuela’, veremos cómo cinco de los criminales más peligrosos y sanguinarios del mundo escapan de sus cárceles y viajan a Japón para enfrentarse a Baki y otros luchadores. Cada uno de ellos tiene un estilo de combate único y una personalidad despiadada. El especial tiene una duración de 15 minutos.

‘Baki': temporada 1 y 2

20 años después del primer amine, ‘Baki’ regresó a la pantalla chica a través del streaming. Tales temporadas, disponibles a través de Netflix, parten desde la trama de los ‘Condenados a Muerte’. En estas temporadas, el personaje se enfrentará a peligrosos adversarios que desean probar de sus fructuosas habilidades y constantes victorias.

Para disfrutar de estas temporadas no es muy necesario ver las anteriores, pues ofrece el suficiente contexto para conocer al personaje principal.

‘Baki: Saga del Gran Torneo Raitai’

Disponible en Netflix como la parte 3 de las temporadas anteriores, la serie presenta a Baki Hanma, el joven luchador que busca superar a su padre, el legendario Yujiro Hanma, después de haber sido envenenado por una sustancia muy peligrosa.

Baki se enfrentará a los mejores guerreros de China en un torneo mortal que se celebra cada 100 años, donde tendrá que demostrar su fuerza y habilidad para sobrevivir y alcanzar su objetivo pese a su condición.

‘Baki Hanma': temporada 1

Esta adaptación, también disponible en Netflix con 10 episodios, se centra en la búsqueda activa del personaje principal para enfrentarse finalmente a su padre. Antes de hacerlo, deberá derrotar a un temible prisionero de nombre ‘MR'.

‘Baki Hanma': temporada 2

La segunda parte del anime fue publicado en dos secciones, la primera de nombre ‘The Tale of Pickle & The Pickle War Saga’, con 12 episodios; y ‘The Father VS Son Saga’, ya disponibles a través Netflix.

