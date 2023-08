El spin-off de JoJo’s Bizarre Adventure ya tiene fecha de estreno en Prime Video

Los aficionados de JoJo’s Bizarre Adventure están a punto de sumergirse en una nueva y emocionante aventura derivada del universo creado por Hirohiko Araki. Esta vez, el centro de atención recae en uno de los personajes más queridos y carismáticos, Rohan Kishibe, quien ha capturado la atención del público tanto en el manga como en la serie animada. La espera está a punto de terminar, ya que el spin-off ‘Rohan at the Louvre’ tiene su fecha de estreno en Amazon Prime Video .

Rohan Kishibe, el mangaka ficticio de Morioh, ha sido el protagonista de una serie de manga que ha dejado huella en los fanáticos. La historia se centra en su visita al famoso museo Louvre y en un enigmático cuadro maldito del que había escuchado hablar años atrás. Como es característico en el mundo de JoJo’s Bizarre Adventure, lo que debería haber sido un día normal rápidamente se convierte en una serie de eventos extraordinarios y sobrenaturales.

La historia corta de ‘Rohan at the Louvre’ se publicó en 2010 y ha sido adaptada en diferentes formatos, incluyendo una serie animada y adaptaciones en acción real. La película que se basa en esta historia se estrenó en Japón el pasado 26 de mayo, dejando a los fanáticos fuera del país con ansias de poder disfrutarla.

La buena noticia llega ahora para los seguidores internacionales, ya que ‘Rohan at the Louvre’ hará su debut en Amazon Prime Video el próximo 22 de septiembre. El estreno será a nivel global, disponible para más de 160 países. Aunque aún no se ha confirmado si habrá doblaje al castellano, los aficionados podrán disfrutarla subtitulada en caso de que no esté disponible en su idioma nativo.

El papel de Rohan Kishibe será interpretado nuevamente por Issei Takahashi, quien ya ha dado vida al personaje en las adaptaciones de acción real de ‘Así habló Rohan Kishibe'. La película live action promete mantener la esencia y fidelidad al material original, en parte gracias a la participación de Yasuko Kobayashi, guionista que ha estado involucrada en el anime de ‘JoJo’s Bizarre Adventure’ desde sus inicios.

Los fanáticos de esta fascinante franquicia podrán sumergirse en una nueva historia con uno de los personajes más carismáticos y singulares, desde la comodidad de sus hogares a través de Amazon Prime Video. La fecha de estreno está marcada en el calendario, y el esperado día está a la vuelta de la esquina.

